Мария Сыропятова Непрофильное имущество «Мотовилихи» не вызвало интереса у инвесторов Поделиться Поделиться Твитнуть

Аукцион по продаже доли акций в уставном капитале трёх компаний, принадлежащих ПАО «Мотовилихинские заводы» не состоялся. Согласно протоколам, выложенном на торговой площадке, на них не было подано ни одной заявки от потенциальных покупателей.

Всего на аукционе разыгрывалось три лота. Первый — 5% акций в уставном капитале ЗАО «ПНКМ-Краснокамск», начальная цена — 3,7 млн руб. Второй — 1,25% акций в уставном капитале НАО «Специальное машиностроение и металлургия» (начальная стоимость — 2 млн руб.). Третий — 0,9% акций в уставном капитале ВЗО «Техмашэкспорт» с начальной ценой в 905 тыс. руб. Их общая стоимость — 6,6 млн руб.

Ожидается, что непрофильное имущество ПАО «Мотовилихинские заводы» может быть выставлено на торги вновь.

Напомним, что ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». Среди крупных объектов недвижимости на торги выставлен УДС «Молот», покупателем которого могут выступить краевые власти. Кроме того, на торги выставлялись корпуса и земля предприятия, но они пока не нашли своего покупателя.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.