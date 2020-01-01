Средства на покупку УДС «Молот» собираются внести в уставный капитал КРПК Поправку в бюджет рассмотрят на заседании Заксобрания в августе Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

В Законодательное собрание Пермского края поступил проект закона о внесении изменений в бюджет Прикамья на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Одной из поправок предусмотрено передать в уставный капитал АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) 284 375,2 тыс. руб.

Эти средства в расходах регионального бюджета на 2021 год были предусмотрены на приобретение УДС «Молот» на ул. Лебедева, 13.

Передача средств из бюджета в АО «КРПК» на покупку дворца необходимо, так как в комитете кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» заложили в порядок о выкупе нормы, затрудняющие приобрести объект напрямую. В частности, в лоте объединено движимое и недвижимое имущество.

Напомним, ПАО «Мотовилихинские заводы» собираются продать находящийся в их собственности УДС «Молот». Объект уже выставлен на торги с начальной ценой 702 млн руб. Торги состоятся 9 августа.

Власти Прикамья не раз заявляли, что собираются выкупить УДС «Молот», однако начальную цену считают слишком высокой и рассчитывают, что в ходе торгов она будет снижена.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.