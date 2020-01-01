Олег Антонов Торги по продаже пермского УДС «Молот» назначены на 20 сентября Начальная цена имущественного комплекса уменьшена до 631,9 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

На площадке Единого федерального реестра сведений о банкротстве появилась обновлённая информация о продаже пермского УДС «Молот».

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев снова выставил на торги пермский Дворец спорта. Они назначены на 20 сентября 2021 года. Начальная стоимость имущественного комплекса уменьшена до 631 944 783 руб.

Победителем торгов будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену и принявший на себя обязательства по исполнению условий конкурса (обеспечить надлежащее содержание и использование УДС «Молот» как спортивно-физкультурного объекта, в том числе для проведения учебно-тренировочного, соревновательного процессов и соревнований различного уровня).

Шаг конкурса — 5% от начальной цены.

Заявки на участие в торгах принимаются с 12:00 16 августа до 18:00 17 сентября.

Напомним, что имущество УДС «Молот» находится на балансе ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие является банкротом с 2018 года.

В начале июля информация о продаже Дворца спорта появилась на площадке Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Начальная стоимость имущественного комплекса составляла 702 млн руб.

Разыграть имущество УДС «Молот» должны были 9 августа. Но в связи с жалобой от 6 августа в Пермское УФАС процедура торгов была приостановлена. Заявитель посчитал, что конкурс проводят с нарушением Закона о банкротстве. В документации будто бы не были должным образом указаны сроки, порядок и условия продажи.

Однако в день рассмотрения, 12 августа, по просьбе заявителя жалоба была отозвана, а её рассмотрение приостановлено. С процедуры торгов сняты все ограничения.

Добавим, что возможность приобрести имущественный комплекс УДС «Молот» рассматривают краевые власти. Для этого в уставный капитал КРПК из бюджета Прикамья передадут 284 млн руб. Поправки в краевой бюджет на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов депутаты Законодательного собрания должны принять в августе.

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