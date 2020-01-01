Пермское УФАС приостановило торги по продаже УДС «Молот» Жалобу на действия организатора торгов рассмотрят 12 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы приостановило торги по продаже УДС «Молот». В УФАС поступила жалоба на действия организатора торгов. Заявитель считает, что конкурс проводится с нарушением Закона о банкротстве, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Автор жалобы ссылается на нормы ст. 448 Гражданского кодекса РФ и ст. 110 Закона о банкротстве, которые регламентируют содержание извещения и обязательный перечень требований к сообщению о торгах.

Заявитель указывает, что в документе отсутствуют сроки, порядок и условия продажи имущества. Это не позволяет потенциальным участникам конкурса понять все условия проведения торгов, приводит к ограничению количества участников и вредит честной конкуренции.

В связи с жалобой Пермское УФАС России направило на электронную площадку и конкурсному управляющему уведомления о приостановлении торгов.

Рассмотрение жалобы назначено на 12 августа.

Напомним, торги по УДС «Молот» должны были состояться 9 августа.

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