Пермское УФАС приостановило торги по продаже УДС «Молот»
Жалобу на действия организатора торгов рассмотрят 12 августа
Пермское управление Федеральной антимонопольной службы приостановило торги по продаже УДС «Молот». В УФАС поступила жалоба на действия организатора торгов. Заявитель считает, что конкурс проводится с нарушением Закона о банкротстве, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Автор жалобы ссылается на нормы ст. 448 Гражданского кодекса РФ и ст. 110 Закона о банкротстве, которые регламентируют содержание извещения и обязательный перечень требований к сообщению о торгах.
Заявитель указывает, что в документе отсутствуют сроки, порядок и условия продажи имущества. Это не позволяет потенциальным участникам конкурса понять все условия проведения торгов, приводит к ограничению количества участников и вредит честной конкуренции.
В связи с жалобой Пермское УФАС России направило на электронную площадку и конкурсному управляющему уведомления о приостановлении торгов.
Рассмотрение жалобы назначено на 12 августа.
Напомним, торги по УДС «Молот» должны были состояться 9 августа.
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