Анна Брюханова Приостановка торгов по продаже УДС «Молот» отменена Заявитель отозвал жалобу в УФАС в день её рассмотрения Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Торги по продаже имущества УДС «Молот» продолжатся без изменений. Как пояснили «Новому компаньону» в Пермском УФАС России, 12 августа по просьбе заявителя жалоба была отозвана, а её рассмотрение приостановлено. С процедуры проведения торгов сняты все ограничения, они состоятся в прежнем формате.

Соответствующее решение ведомство направило организаторам торгов и электронной торговой площадке.

Новую дату проведения торгов определит конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев. Решение будет принято в ближайшее время, заявил Берсенев изданию.

Напомним, что имущество УДС «Молот» находится на балансе ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие является банкротом с 2018 года.

В начале июля информация о продаже дворца спорта появилась на площадке Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Начальная стоимость имущественного комплекса — 702 млн руб.

В объявлении сказано, что после продажи УДС «Молот» сохранит своё назначение спортивно-физкультурного объекта для проведения учебно-тренировочного, соревновательного процессов и соревнований различного уровня.

Возможность приобрести имущественный комплекс рассматривают краевые власти. Для этого в уставный капитал КРПК из бюджета Прикамья будет передано 284 млн руб. Поправки в краевой бюджет на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов рассмотрят в августе текущего года.

Разыграть имущество «Молота» должны были 9 августа. Однако в связи с жалобой от 6 августа Управление ФАС по Пермскому краю приостановило процедуру торгов. Заявитель пожаловался, что конкурс проводят с нарушением Закона о банкротстве. В документации будто бы не были указаны сроки, порядок и условия продажи, утвержденные общим собранием кредиторов, залоговым кредитором или арбитражным судом.

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