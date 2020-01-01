Елена Синица Деление на привитых и непривитых отменяется Какие ограничения в вузах будут действовать с нового учебного года, а какие нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Обязательная вакцинация для студентов-очников отменяется, а требование сертификата о прививке при заселении в общежитие — «перегибы на местах». Об этом представители минобра РФ и ректоры ведущих вузов заявили по итогам обсуждения за круглым столом разработанных ведомством рекомендаций по организации нового учебного года. Документ от 9 августа, между тем, по-прежнему предписывает очно обучать только привитых от коронавируса студентов, а непривитых, в том числе имеющих медотвод, отправлять на дистант. «Новый компаньон» разбирался, так какие же «ковидные» ограничения будут актуальны в вузах Перми с 1 сентября, а какие нет.

Равные права

Изначально Минобр РФ рекомендовал вузам перевести не прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих медотвод студентов на дистанционное обучение (рекомендации были опубликованы 9 августа).

Кроме того, рекомендовалось требовать справки о вакцинации, перенесённой болезни или медотводе при заселении в общежитие. Уточнялось, что тех, кто переболел в последние полгода, могут допускаться к очным занятиям. Также в числе рекомендаций — проведение экзаменов для непривитых отдельно.

Более того, вузам предлагалось организовать вакцинацию иностранных студентов за счёт учебного заведения.

Правда, сутки спустя глава Минобра Валерий Фальков уже заявил, что вузы должны обеспечить равные права привившимся и не вакцинированным от COVID-19 студентам.

«Главная задача университетов — дать студентам возможность получить качественное высшее образование. При этом нельзя делить студентов на привитых и непривитых, — цитирует Фалькова ТАСС. — Университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни в зависимости от наличия или отсутствия прививки».

Что случилось?

Во вторник, 10 августа, представители ведомства и ректоры ведущих вузов собрались на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» для обсуждения разработанных рекомендаций. После чего и возникли важные уточнения.

По словам заместителя министра образования Дмитрия Афанасьева, позиция ведомства заключается в добровольности вакцинации, а «отсутствие прививки не должно быть основанием для ограничений».

«Мы опираемся на здравый смысл, опыт и диалог, который ведём с сообществом. Отсутствие прививки не является основанием недопуска в кампус или общежитие. И тем более недопустимы эксцессы, — говорит Афанасьев. — По каждому мы будем проводить проверку, у нас работает «горячая линия». В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся ограничения, будем не просто разъяснять, а принимать административные решения».

Что думают в вузах

В рамках круглого стола ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что в вузе учебный год начнётся преимущественно в очном формате и с заселением студентов в общежития — без ограничений для непривитых учащихся.

Такого же мнения придерживаются ректоры НИУ ВШЭ, ЧГУ им. И. Н. Ульянова и КГУ им. К. Э. Циолковского. Они также анонсировали начало учебного года в очном режиме.

Пермские вузы в основном пока решений на этот счёт не принимали.

Тем не менее, как сообщили «Новому компаньону» в пермском кампусе НИУ ВШЭ вопрос с форматом обучения решён на более формальном уровне — вышел локальный нормативный акт, касающийся всех кампусов «Вышки».

В приказе имеется такое понятие как «обучающиеся в зоне риска». К ним относятся непривитые, не переболевшие в последние полгода, не имеющие медотвода. Согласно приказу, они не будут допущены в корпуса «Вышки» и к офлайн обучению.

«Они будут переведены на дистант. Та лекция, которую ребята будут слушать офлайн, будет одновременно транслироваться в онлайне. Материалы по дисциплинам будут доступны всем студентам, а также будут доступны чаты с преподавателями, где ребятам смогут задать вопросы», — поясняет замдиректора НИУ ВШЭ в Перми Екатерина Загороднова.

При этом, в приказе уточняется, что «обучающиеся в зоне риска» смогут присутствовать на занятиях, которые невозможно провести онлайн (например, занятия с лабораторным оборудованием или лицензионным программным обеспечением). Правда, имеется два условия: занятие проводится в группах до 15 человек и при наличии ПЦР-теста.

Говоря о вакцинации студентов и преподавателей, Екатерина Загороднова сообщила, что в вузе привито более 60% сотрудников и более 10% студентов.

Но точная картина сформируется к сентябрю, когда все студенты уже сообщат поставили ли они вакцину, имеют медотвод или переболели COVID-19, добавила замдиректора.

При этом, по данным вуза, большинство иностранных студентов уже привились на территории своих стран.

По заселению в общежития нормативно-правовых актов пока нет. Однако студентам понадобится предоставить либо сертификат о вакцинации, либо медотвод, либо справку о перенесённой болезни за последние шесть месяцев, либо ПЦР-тест при заселении.

Ранее требования по вакцинации для студентов и сотрудников университета ввёл Пермский политех.

В вузе сообщили, что все обучающиеся, претендующие на места в общежитиях, должны пройти полный курс иммунизации до 1 сентября.

Кроме этого, в управление общежитиями нужно предоставить сертификат, подтверждающий её прохождение, или документ, подтверждающий противопоказания, а также информацию о перенесённом заболевании за последние шесть месяцев.

Изменятся ли правила в связи с последними разъяснениями минобра, в вузе пока ответить затруднились, добавив, что окончательного решения не принято.

В ПГНИУ ранее объявили об обязательной вакцинации для педагогов и сотрудников, не имеющих противопоказаний и медотвода.

С 26 августа к работе в университете будут допускать только привитых или переболевших коронавирусом не ранее чем за полгода до этой даты, при этом потребуется документальное подтверждение.

Пройти оба этапа вакцинации необходимо до 25 августа 2021 года.

Позднее стало известно, часть студентов Пермского классического университета может начать новый учебный год в дистанционном формате. Такое решение коснётся тех, кто не прошёл первый этап вакцинации от COVID-19.

Как поясняли в пресс-службе университета, окончательное решение будет принято ближе к 25 августа, перед началом учебного года. На него также может повлиять общая эпидемиологическая ситуация в регионе.

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