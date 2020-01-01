Елена Синица В ПГНИУ вводится обязательная вакцинация для педагогов и сотрудников Это не касается тех, кто имеет противопоказания или медотвод Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском классическом университете вводят обязательную вакцинацию для педагогов и сотрудников, не имеющих противопоказаний и медотвода. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

С 26 августа к работе в университете будут допускать только привитых или переболевших коронавирусом не ранее чем за полгода до этой даты, при этом потребуется документальное подтверждение.





Пройти оба этапа вакцинации необходимо до 25 августа 2021 года.





Напомним, ранее оперштаб ввёл ряд ограничительных мер. В частности, есть рекомендация на предприятиях до сентября привить 60% сотрудников.

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