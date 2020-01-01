Оперштаб Прикамья ввёл дополнительные ограничительные меры по борьбе с COVID-19 Вводится удалёнка для невакцинированных, ограничена работа общепита, возвращается самоизоляция для пожилых Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 29 июня, Оперштаб Пермского края принял ряд решений, направленных на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции. Они внесены в указ, который вступит в силу с момента опубликования.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин:

«Число заболевших каждый день значительно увеличивается. При этом мы видим, что многие жители стали не так ответственно, как год назад, соблюдать ограничительные требования. Мы должны принять меры к тому, чтобы требования безопасности соблюдались, и подготовиться к любому развитию событий, чтобы обеспечить условия, при которых сможем оказывать необходимую помощь жителям».

«За последнюю неделю отмечается рост заболевших среди детей до 140 случаев. В группе риска, в которую входят жители в возрасте 65 и старше рост на 52%. Среди жителей с 18 до 29 лет рост на 39%. Заболеваемость среди пенсионеров выросла на 50%, работающих — на 46%. Среди сотрудников офисов рост заболеваемости составил 69%. Расцениваем эпидемиологическую ситуацию как крайне неблагополучную. Считаем необходимым ввести дополнительные ограничительные меры, предоставив преференции лицам, прошедшим вакцинацию», — отметил и.о. руководителя регионального Роспотребнадзора Александр Зомарев.

В документ внесены следующие изменения:

— Продлить действующие в регионе ограничительные меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекционных в регионе, до 31 июля (в частности, работа ночных клубов (дискотеки) и иные развлекательных и досуговых заведений).

— Ввести дополнительные ограничения при проведении массовых мероприятий, организуемых или согласованных органами государственной власти и госорганами в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Число участников таких мероприятий на открытых пространствах не должно превышать 50 человек, а в помещениях — не более 30 человек. К участию допускаются вакцинированные граждане либо имеющие отрицательные результат ПЦР-исследований на коронавирус, выполненные не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия. При этом предельное число лиц, находящихся на мероприятии, не может составлять более одного человека на 4 кв. метра.

— До отдельного распоряжения оперштаба отменяется проведение массовых физкультурных мероприятий. Допускается проведение спортивных мероприятий профессиональных клубов и команд по согласованию с Роспотребнадзором. При этом к их посещению допускаются только вакцинированные граждане или имеющие отрицательные результаты ПЦР-исследований, выполненных не ранее чем за 72 часа до начала спортивного мероприятия. Напомним, трибуны могут быть заполнены не более чем на 50%.

— С 30 июня по 31 июля ограничивается работа организаций общественного питания в период с 1:00 до 6:00 часов за исключением предоставления услуг самовывоза и доставки.

В прочие часы для кафе, ресторанов и других заведений необходимо соблюдать установленные ранее требования — обязательное ношение сотрудниками масок, использование дезинфицирующих средств, соблюдение безопасных расстояний между столами и другие. По-прежнему не допускается проведение банкетов, корпоративов и других мероприятий.

— Рекомендовать лицам в возрасте старше 60 лет, а также имеющим хронические заболевания и не прошедшим вакцинацию соблюдать режим самоизоляции по месту проживания или иных местах постоянного, в том числе садовых домах (перечень заболеваний в приложении к указу).

— Рекомендовать руководителям организаций обеспечить дистанционный режим работы для работников, не вакцинированных против COVID-19, в том числе обеспечить дистанционный режим работы для граждан, в возрасте старше 60 лет, не вакцинированных против COVID-19.

— Рекомендовать руководителям организаций в срок до 01 сентября 2021 года организовать мероприятия по вакцинации против новой коронавирусной инфекции работников, не имеющих медицинских противопоказаний, в количестве не менее 60% от штатной численности.

Дмитрий Махонин заострил внимание на том, что сейчас в первую очередь необходимо сосредоточить внимание на готовности «ковидных» стационаров к приему новых пациентов. «Мы должны не только развернуть койки, но и обеспечить медорганизации средствами индивидуальной защиты и всем, что требуется для оказания помощи. Поэтому необходимо формировать заявки на поставки таким образом, чтобы Минфин успевал оперативно выделить необходимые средства. Нужно, насколько это возможно, сохранять объем плановых госпитализаций. Для этого Минздраву следует тщательно анализировать, в каких организациях есть резервы мест, которые можно использовать», — пояснил глава региона.

Он поручил региональным министерству здравоохранения, минЖКХ и минпромторгу вести мониторинг и создать запас прочности для обеспечения бесперебойности электропитания стационаров и создания резерва медицинского кислорода. «Нельзя допустить трагедий. Все каналы поставок должны работать без сбоев, системы проверены на готовность к работе», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Глава региона также поручил минзакупок в максимального короткие сроки провести процедуры по приобретению дополнительного оборудования для больниц, если в этом есть потребность. При необходимости консультироваться с профильными и надзорными ведомствами, чтобы все процедуры проводились в рамках законодательства, но при этом закупки проходили максимально оперативно.

Минтрансу необходимо увеличить число рейдов по проверке использования средств индивидуальной защиты пассажирами транспорта. Министерству информационного развития и связи обеспечить работу колл-центра по вопросам коронвируса так, чтобы операторы были готовы отвечать на любые вопросы, а жителям не приходилось длительное время ожидать на линии.

Всем министерствам губернатор поручил провести работу с подведомственными организациями и компаниями, чтобы в них было обеспечено соблюдение социальной дистанции и наличие средств индивидуальной защиты.









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