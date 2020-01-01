Анна Брюханова Непривитых студентов ПГНИУ могут отправить на дистанционное обучение Официально решение будет принято до 25 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Часть студентов Пермского классического университета может начать новый учебный год в дистанционном формате. Такое решение коснётся тех, кто не прошёл первый этап вакцинации от COVID-19. Как поясняют в пресс-службе университета, окончательное решение будет принято ближе к 25 августа, перед началом учебного года.

Согласно распоряжению ректора ПГНИУ от 7 июля 2021 года сотрудники и студенты университета обязаны пройти вакцинацию против COVID-19. Контроль за исполнением приказа Дмитрий Красильников оставил за собой.

Распоряжение ректора принято в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2021 года.

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции уже была введена для сотрудников и педагогов ПГНИУ.

Как стало известно 14 июля, заселиться в общежитие вуза смогут только те студенты, кто завершил курс вакцинации.

Напомним, что аналогичный приказ отдал и ректор Пермского политеха.

Ранее «Новый компаньон» писал, что сразу несколько пермских вузов рассматривают формат онлайн-обучения для непривитых студентов

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