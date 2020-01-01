Анна Брюханова
Непривитых студентов ПГНИУ могут отправить на дистанционное обучение
Официально решение будет принято до 25 августа
Часть студентов Пермского классического университета может начать новый учебный год в дистанционном формате. Такое решение коснётся тех, кто не прошёл первый этап вакцинации от COVID-19. Как поясняют в пресс-службе университета, окончательное решение будет принято ближе к 25 августа, перед началом учебного года.
Согласно распоряжению ректора ПГНИУ от 7 июля 2021 года сотрудники и студенты университета обязаны пройти вакцинацию против COVID-19. Контроль за исполнением приказа Дмитрий Красильников оставил за собой.
Распоряжение ректора принято в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2021 года.
Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции уже была введена для сотрудников и педагогов ПГНИУ.
Как стало известно 14 июля, заселиться в общежитие вуза смогут только те студенты, кто завершил курс вакцинации.
Напомним, что аналогичный приказ отдал и ректор Пермского политеха.
Ранее «Новый компаньон» писал, что сразу несколько пермских вузов рассматривают формат онлайн-обучения для непривитых студентов
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