Елена Синица
Студентам разрешат поселиться в общежитиях ПНИПУ после вакцинации от COVID-19
До конца августа должны привиться и не менее 60% сотрудников вуза
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Пермский политех ввёл требования по вакцинации для студентов и сотрудников университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Так, все обучающиеся, претендующие на место в общежитии, должны пройти полный курс иммунизации до 1 сентября.
Кроме этого, в управление общежитиями нужно предоставить сертификат, подтверждающий её прохождение, или документ, подтверждающий противопоказания, а также информацию о перенесённом заболевании за последние шесть месяцев.
Помимо этого, до конца августа должны привиться не менее 60% сотрудников.
Напомним, ранее вакцинацию для сотрудников ввёл Пермский классический университет.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть