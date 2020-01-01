Елена Синица Студентам разрешат поселиться в общежитиях ПНИПУ после вакцинации от COVID-19 До конца августа должны привиться и не менее 60% сотрудников вуза Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский политех ввёл требования по вакцинации для студентов и сотрудников университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Так, все обучающиеся, претендующие на место в общежитии, должны пройти полный курс иммунизации до 1 сентября.





Кроме этого, в управление общежитиями нужно предоставить сертификат, подтверждающий её прохождение, или документ, подтверждающий противопоказания, а также информацию о перенесённом заболевании за последние шесть месяцев.





Помимо этого, до конца августа должны привиться не менее 60% сотрудников.





Напомним , ранее вакцинацию для сотрудников ввёл Пермский классический университет.

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