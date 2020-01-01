Олеся Максименко В апелляционной жалобе «Сатурн-Р» к мэрии Перми отказано Заседание, на котором будет принято решение о передаче школы, состоится 25 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Компаниям ООО «Пермавтоучкомбинат» и ООО «СМУ №3 Сатурн-Р», входящим в холдинг «Сатурн-Р», Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в апелляционной жалобе к администрации Перми и правительству региона, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Речь идёт о передаче в муниципальную собственность школы в ЖК «Арсенал».

Присутствовавший в качестве третьего лица генеральный директор и владелец холдинга Александр Репин заявил, что знал о заключении соглашения между «СМУ №3 Сатурн-Р» и городскими и краевыми властями, но одобрение на подписание документа не давал.

Представители ответчика, в свою очередь, напомнили, что «СМУ №3 «Сатурн-Р» направило 1 июня в адрес руководителя департамента земельных отношений администрации Перми Михаила Берникова официальное письмо с просьбой принять на баланс муниципального образования «Город Пермь» здание школы на 1225 учащихся в ЖК «Арсенал».

Напомним, в 2018 году «Сатурн-Р» подписал соглашение с пермскими властями, по которому компания-застройщик принимала на себя обязательства построить на территории микрорайона Красные Казармы в Перми и безвозмездно передать городу школу на 1225 мест и детсад. В 2020 году в результате разногласий с мэрий по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал» застройщик объявил о разрыве соглашения, предложив властям выкупить соцобъекты.

14 мая Арбитражный суд Прикамья удовлетворил иск администрации города. 17 июня Александр Репин подал жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края. Заявление будет рассмотрено 25 августа.

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