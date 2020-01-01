Александр Репин обжалует решение Арбитражного суда о передаче городу школы в ЖК «Арсенал» Параллельно общественники попросили владельца «Сатурн-Р» поставить точку в этом деле Поделиться Поделиться Твитнуть

Генеральный директор и владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин 17 июня подал жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края о передаче школы в жилом комплексе «Арсенал» в муниципальную собственность. Данную информацию бизнесмен подтвердил изданию «Коммерсант-Прикамье».

Подача жалобы связана с уголовным делом, которое следственные органы возбудили в отношении неустановленных должностных лиц, которые якобы понуждали застройщика подписать соглашение.

Добавим, сегодня же, 17 июня, представители общественных организаций и родители школьников, проживающих в «Арсенале», написали коллективное обращение к Александру Репину с просьбой поставить в этом деле точку, передать образовательное учреждение на баланс Перми и не оспаривать это решение.

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