Александр Репин обжалует решение Арбитражного суда о передаче городу школы в ЖК «Арсенал»

Параллельно общественники попросили владельца «Сатурн-Р» поставить точку в этом деле

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школа Арсенал

Фото: facebook.com/aleksandrrepin59

Генеральный директор и владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин 17 июня подал жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края о передаче школы в жилом комплексе «Арсенал» в муниципальную собственность. Данную информацию бизнесмен подтвердил изданию «Коммерсант-Прикамье».

Подача жалобы связана с уголовным делом, которое следственные органы возбудили в отношении неустановленных должностных лиц, которые якобы понуждали застройщика подписать соглашение. 

Добавим, сегодня же,  17 июня, представители общественных организаций и родители школьников, проживающих в «Арсенале», написали коллективное обращение к Александру Репину с просьбой поставить в этом деле точку, передать образовательное учреждение на баланс Перми и не оспаривать это решение.

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