Жители ЖК «Арсенал» просят Александра Репина не обжаловать решение суда И передать наконец-то школу муниципалитету Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Представители общественных организаций и около 49 родителей школьников, проживающих в жилом комплексе «Арсенал», написали письмо генеральному директору холдинга «Сатурн-Р» Александру Репину. Поводом стало намерение бизнесмена обжаловать решение суда, согласно которому застройщик должен передать на баланс города школу в ЖК «Арсенал».

Напомним, 1 июня в адрес руководителя департамента земельных отношений администрации Перми Михаила Берникова «СМУ №3 «Сатурн-Р» направило официальное письмо с просьбой принять на баланс муниципального образования «Город Пермь» здание школы на 1225 учащихся в ЖК «Арсенал». Документ на своей странице в Facebook Александр Репин опубликовал 4 июня.

По факту передача школы муниципалитету является исполнением решения Арбитражного суда Пермского края, принявшего 14 мая соответствующее постановление. В суде администрация обосновывала свои требования по передаче социальных объектов соответствующим соглашением, заключённым с девелопером. «Сатурн-Р» же встречным иском требовал признать соглашение недействительным. Во встречном иске застройщику было отказано.

Сейчас же, несмотря на письмо от 1 июня с обещанием передать школу Перми, Александр Репин вновь планирует обжаловать решение суда, пишут общественники.

Подписавшиеся взывают к здравому смыслу, совести и ответственности Александра Репина перед жителями микрорайона Красные казармы, которые покупали квартиры, будучи уверенными в том, что их дети будут обеспечены садиком и школой рядом с домом. Также они призывают владельца холдинга исполнить решение суда и поставить точку в этом вопросе, сохранив свою репутацию и доказав, что он умеет доводить дело до конца и держать своё слово.

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