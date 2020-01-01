«Сатурн-Р» передаёт школу на Красных Казармах в муниципальную собственность СМУ №3 направило в мэрию официальное письмо с просьбой принять на баланс учебное заведение Поделиться Поделиться Твитнуть

«СМУ №3 «Сатурн-Р» направило 1 июня в адрес руководителя департамента земельных отношений администрации Перми Михаила Берникова официальное письмо с просьбой принять на баланс муниципального образования «Город Пермь» здание школы на 1225 учащихся в ЖК «Арсенал».

Документ на своей странице в Facebook 4 июня опубликовал владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин.

В заявлении отмечается, что школа «передаётся согласно соглашения от 19 апреля 2018 г.» и с целью «своевременного начала с 01 сентября учебного года 21/22».

Напомним, в 2018 г. «Сатурн-Р» подписал соглашение с пермскими властями, по которому компания-застройщик принимала на себя обязательства построить на территории микрорайона Красные Казармы в Перми и безвозмездно передать городу школу на 1225 мест и детсад. В 2020 году в результате разногласий с мэрий по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал» застройщик объявил о разрыве соглашения, предложив властям выкупить соцобъекты.

14 мая Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск администрации города. Мэрия требовала передать в муниципальную собственность построенные «Сатурн-Р» соцобъекты.









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