Арбитражный суд обязал «Сатурн-Р» передать муниципалитету школу и детсад Во встречном иске застройщику отказали Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу, 14 мая, арбитражный суд Пермского края обязал компанию «Сатурн-Р» передать пермской мэрии здание школы и помещение детсада в ЖК «Арсенал». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Администрация обосновывала свои требования по передаче социальных объектов соответствующим соглашением, заключённым с девелопером. «Сатурн-Р» же встречным иском требовал признать соглашение недействительным.

В итоге арбитражный суд постановил, что школа и детский сад должны быть переданы в муниципальную собственность в течение месяца после вступления решения в законную силу.

Во встречном иске застройщику было отказано.

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