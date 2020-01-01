Суд подтвердил законность соглашения властей с «Сатурн-Р» о безвозмездной передаче школы Застройщик требовал признать сделку недействительной Поделиться Поделиться Твитнуть

ЖК «Арсенал» в Красных Казармах

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края отказал в иске СМУ №3 «Сатурн-Р» о признании недействительным соглашения с региональным правительством и мэрией Перми.

Согласно соглашению от 2018 года застройщик принимал на себя обязательства построить на территории микрорайона Красные Казармы в Перми и безвозмездно передать городу школу на 1225 мест и детсад. В 2020 году в результате разногласий с мэрий по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК "Арсенал" застройщик объявил о разрыве соглашения, предложив властям выкупить соцобъекты. Сегодня, 1 апреля, арбитражный суд отказал в удовлетворении иска.









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