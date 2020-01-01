Суд подтвердил законность соглашения властей с «Сатурн-Р» о безвозмездной передаче школы
Застройщик требовал признать сделку недействительной
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Арбитражный суд Пермского края отказал в иске СМУ №3 «Сатурн-Р» о признании недействительным соглашения с региональным правительством и мэрией Перми.
Согласно соглашению от 2018 года застройщик принимал на себя обязательства построить на территории микрорайона Красные Казармы в Перми и безвозмездно передать городу школу на 1225 мест и детсад. В 2020 году в результате разногласий с мэрий по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК "Арсенал" застройщик объявил о разрыве соглашения, предложив властям выкупить соцобъекты. Сегодня, 1 апреля, арбитражный суд отказал в удовлетворении иска.
Напомним, в 2020 году на территорию будущей четвёртой очереди ЖК "Арсенал" властями были наложены ограничения по высотности зданий — до шести этажей, хотя остальные участки ранее легально застраивались домами до 25 этажей.
После того как стало ясно, что до момента передачи школы власти не пойдут на ослабление параметров застройки, руководство «Сатурн-Р» во главе с владельцем холдинга Александром Репиным заявило, что не признаёт соглашение с властями легальным, соответственно, нет оснований передавать школу муниципалитету.
На этом фоне в ноябре городской департамент градостроительства и архитектуры выдал разрешение на ввод школы в эксплуатацию.
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