На продажу за 5 млн руб. выставлена лодочная станция «Кама» Поделиться Поделиться Твитнуть

Лодочная станция Кама

avito.ru

В Перми выставлена на продажу действующая лодочная станция «Рыболовная база Кама» на 150 мест. Согласно объявлению на «Авито», собственник готов продать объект за 5 млн руб.

На станции имеются понтоны, гаражи, комнаты отдыха, говорится в сообщении. Стоимость стоянки для лодки — 30 тыс. руб. в год. Имеются 38 комнат для сдачи в аренду.

Среди преимуществ базы указаны небольшие расходы на содержание и хорошее местоположение.

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