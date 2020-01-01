Мария Сыропятова Стоимость торгового центра в Перми упала в два раза Площадь ТЦ «Титан» составляет 1,1 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

ТЦ Титан

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Торговый центр «Титан» (ул. Аркадия Гайдара, 16а) подешевел более чем в два раза. Согласно объявлению на «Авито» сейчас стоимость ТЦ с земельным участком составляет 21,6 млн руб., для сравнения: в январе 2021 г. его оценивали в 48,08 млн руб.

Общая площадь помещений в трёхэтажном здании торгового центра «Титан» составляет 1,13 тыс. кв. м. Размер земельного участка — 1,4 тыс. кв. м. Здание построено в 2012 г., введено в эксплуатацию в 2013 г. Ранее торговый центр назывался «Титаником».

Недвижимость была выставлена на торги в рамках дела о банкротстве. В 2013 г. и 2015 г. этот объект продавался соответственно за 60 млн и 65 млн руб.

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