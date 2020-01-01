Мария Сыропятова «Чёрный дом» на ул. Революции прибавил в цене 20 млн руб. Собственник готов его продать за 260 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Торговый центр на ул. Революции, 5а

Сергей Копышко

Торговый центр Star Mall на ул. Революции, 5а в г. Перми за три месяца подорожал на 20 млн руб. Согласно свежему объявлению на Авито собственник готов его продать за 260 млн руб., тогда как в начале весны здание оценивали в 240 млн руб.

В объявлении указано, что площадь торгового центра — 6,1 тыс. кв. м. Пятиэтажное здание торгового центра оборудовано эскалатором, грузовым и пассажирскими лифтами. Согласно 2ГИС в здании расположены одиннадцать организаций.

Напомним, торговый центр на ул. Революции, 5а строился несколько лет, затем его сноса добивались городские власти. В Перми здание окрестили «чёрным домом».

В 2000 году он был приобретён предпринимателем Алексеем Старожуком как объект незавершённого строительства. Затем, после заключения договора об аренде с мэрией, предприниматель получил разрешение на работы по строительству универсального магазина и кафе.

В 2007 году были выявлены отклонения от проектной документации: в здании увеличилось число этажей. В 2009 году мэрия Перми подала иск о признании этого объекта самовольной постройкой, чтобы обязать лиц, ответственных за её возведение, снести за свой счёт и привести земельный участок в первоначальное, пригодное для использования состояние.

Арбитражный суд Пермского края признал «чёрный дом» самовольной постройкой и принял решение о сносе. Но Уральский арбитражный суд отменил это решение.

В 2013—2014 годах собственник объекта предприниматель Алексей Старожук добился от мэрии Перми выдачи разрешения на строительства торгового центра.

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