Мария Сыропятова
«Чёрный дом» на ул. Революции прибавил в цене 20 млн руб.
Собственник готов его продать за 260 млн руб.
Торговый центр Star Mall на ул. Революции, 5а в г. Перми за три месяца подорожал на 20 млн руб. Согласно свежему объявлению на Авито собственник готов его продать за 260 млн руб., тогда как в начале весны здание оценивали в 240 млн руб.
В объявлении указано, что площадь торгового центра — 6,1 тыс. кв. м. Пятиэтажное здание торгового центра оборудовано эскалатором, грузовым и пассажирскими лифтами. Согласно 2ГИС в здании расположены одиннадцать организаций.
Напомним, торговый центр на ул. Революции, 5а строился несколько лет, затем его сноса добивались городские власти. В Перми здание окрестили «чёрным домом».
В 2000 году он был приобретён предпринимателем Алексеем Старожуком как объект незавершённого строительства. Затем, после заключения договора об аренде с мэрией, предприниматель получил разрешение на работы по строительству универсального магазина и кафе.
В 2007 году были выявлены отклонения от проектной документации: в здании увеличилось число этажей. В 2009 году мэрия Перми подала иск о признании этого объекта самовольной постройкой, чтобы обязать лиц, ответственных за её возведение, снести за свой счёт и привести земельный участок в первоначальное, пригодное для использования состояние.
Арбитражный суд Пермского края признал «чёрный дом» самовольной постройкой и принял решение о сносе. Но Уральский арбитражный суд отменил это решение.
В 2013—2014 годах собственник объекта предприниматель Алексей Старожук добился от мэрии Перми выдачи разрешения на строительства торгового центра.
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