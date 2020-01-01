Мария Сыропятова Цена здания в центре Перми упала на 60% Общая площадь дома 1953 года постройки составляет 4 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

ТД "Петропавловский" в Перми

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Стоимость продажи здания торгового дома «Петропавловский» (ул. Куйбышева, 36) с земельным участком в центре Перми составляет 179 млн руб. Это на 60% меньше, чем в 2019 году. Тогда за объект коммерческой недвижимости просили 300 млн руб. Данные о новой цене размещены в объявлении на «Авито».

Общая площадь здания 1953 года постройки, больше известного как «Детский мир», составляет 4 тыс. кв. м, центральный вход — со стороны ул.Куйбышева. Во дворе бесплатная парковка. Высота потолков — 4,4 м. Есть лифт и подъёмник. Площадь земельного участка – 4,9 тыс. кв. м.

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