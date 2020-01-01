Елена Синица Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов в краевой парламент В тройку вошли действующий депутат Заксобрания, директор бизнес-центра и директор Центра компетенций «Фотоника» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Реготделение партии «Новые люди» выдвинуло кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пермского края. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе партии.

Так, в первую тройку списка на выборы в Заксобрание выдвинули действующего депутата парламента Дарью Эйсфельд (сейчас представляет «Справедливую Россию»), основателя ГК «Алигон», директора бизнес-центра Like Дениса Шитова, директора Центра компетенций «Фотоника» Сергея Исаева.

Напомним, ранее кандидатов в краевой парламент выдвинули партии «Единая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Коммунисты России».

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