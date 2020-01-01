Елена Синица «Коммунисты России» определились с кандидатами в краевое Заксобрание Единый список состоит из 153 кандидатов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Партия «Коммунисты России» представила в крайизберком пакет документов на выдвижение единого списка кандидатов на выборах депутатов в краевой парламент. Список состоит из 153 кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Пермского края.

Как уточнили в комиссии, крайизберком заверил список и направил в государственные органы на проверку достоверности содержащихся в нём сведений.





В первую тройку списка вошли председатель центрального комитета «Коммунистов России» Максим Сурайкин, директор ООО «Информ-Налогконсалтинг» Дмитрий Каргапольцев и машинист электровоза Алексей Михайлов.





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