Елена Синица
Реготделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» утвердило списки кандидатов в Заксобрание и гордуму
Кандидатов по одномандатным округам партия не выдвинула
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Реготделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» утвердило списки кандидатов в краевой парламент и Пермскую гордуму. Кандидатов по одномандатным округам партия не выдвинула.
Так, в первую тройку списка на выборы в Заксобрание выдвинули главврача ГКБ №4 Андрея Ронзина, исполнительного директора АНО ДОВ «Центр повышения квалификации государственных и муниципальных служащих» Вадима Петухова и бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова.
Список кандидатов на выборы в Пермскую гордуму возглавят бывший ректор ПГГПУ Андрей Колесников, бывший депутат гордумы Юрий Бурляков и главврач ГБУЗ ПК «Городская стоматологическая поликлиника №1» Дмитрий Сметанин.
Напомним, ранее кандидатов на выборы в краевой парламент и думу Перми выдвинула партия «Единая Россия».
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