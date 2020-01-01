Елена Синица Реготделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» утвердило списки кандидатов в Заксобрание и гордуму Кандидатов по одномандатным округам партия не выдвинула Поделиться Поделиться Твитнуть

Реготделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» утвердило списки кандидатов в краевой парламент и Пермскую гордуму. Кандидатов по одномандатным округам партия не выдвинула.

Так, в первую тройку списка на выборы в Заксобрание выдвинули главврача ГКБ №4 Андрея Ронзина, исполнительного директора АНО ДОВ «Центр повышения квалификации государственных и муниципальных служащих» Вадима Петухова и бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова.





Список кандидатов на выборы в Пермскую гордуму возглавят бывший ректор ПГГПУ Андрей Колесников, бывший депутат гордумы Юрий Бурляков и главврач ГБУЗ ПК «Городская стоматологическая поликлиника №1» Дмитрий Сметанин.





Напомним, ранее кандидатов на выборы в краевой парламент и думу Перми выдвинула партия «Единая Россия»

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