Фестиваль «Выходные на набережной» приостановлен в связи с рекомендациями краевого оперштаба Набережная по-прежнему открыта для посещения Поделиться Поделиться Твитнуть

Мероприятия фестиваля «Выходные на набережной» в Перми приостановлены в связи с рекомендациями управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми. Решение принято в связи с поручением губернатора Прикамья Дмитрия Махонина проработать вопрос об отмене или переносе на более поздний срок массовых мероприятий.

Отмечается, что сама набережная останется открытой для посещения, но гостей просят использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. О возобновлении фестиваля сообщат дополнительно.

Напомним, что на заседании краевого оперштаба была рассмотрена ситуация с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Пермском крае и введены дополнительные ограничения. При этом отмечалось, что основная доля заболевших приходится на краевой центр. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией было решено изменить формат фестиваля «Небесная ярмарка», сделать вход на фестиваль «Закат на Крестовой» только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации. Организаторы фестиваля музыки и дизайна Red Fest, который должен был пройти 2-4 июля на Заводе им. Шпагина, сами приняли решение о переносе мероприятия.

Мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон» должен был проводиться в Перми с 1 июня по 12 сентября. Программа предполагает организацию игровых, спортивных, танцевальных площадок и фотозон, мастер-классов для детей и взрослых, проведение лекций и тренингов, выступления уличных музыкантов, театров, других творческих коллективов.



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