Пермский фестиваль Red Fest перенесён на неопределённое время Организаторы просят сохранить билеты Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Проведение фестиваля Red Fest 2021 переносится на неопределённый срок. В видеообращении в группе фестиваля в «ВКонтакте» организаторы говорят, что в связи с пандемией коронавируса не могут подвергать гостей и жителей города риску.

«Пандемия никак не желает покидать нашу жизнь, новые антикоронавирусные меры принимаются каждый день. Поэтому мы приняли сложное, но единственно верное решение — мы переносим Red Fest 2021», — звучит в видеообращении.

Организаторы заверили также, что приобретённые билеты будут действительны в будущем.

Напомним, проведение фестиваля было запланировано на 3 и 4 июля на площадке Завода Шпагина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.