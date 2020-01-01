Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Произошли изменения в расписании ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» Открытие состоится на неделю раньше Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», произошли изменения в расписании ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой». Как мы и сообщали в нашем «Фестивальном гиде», фестиваль пройдёт в Губахе и её окрестностях с 3 по 7 июля, однако торжественное открытие состоится на неделю раньше — знаменитый «Закат на Крестовой» планируется на 26 июня.

На открытии фестиваля 26 июня на горе Крестовой Пермский театр оперы и балета покажет два танцевальных акта из опер: «Половецкие пляски» (6+) из «Князя Игоря» Александра Бородина и недавнюю премьеру — «Польский бал» (12+) из «Жизни за царя» Глинки.

После этого фестиваль берёт перерыв на неделю, а 3 июля откроется вторично: там же, на Крестовой горе, театр «Балет Евгения Панфилова» покажет свой спектакль Tolstoy (12+) по шести произведениям Льва Толстого. 22 июня театр показывает этот спектакль в Ясной Поляне.

Директор фестиваля Любовь Зайцева считает, что такое сложное, «двухсерийное» открытие нужно ещё и потому, что Роспотребнадзор ограничивает количество зрителей на горе из противоэпидемических соображений, а два балетных вечера вместо одного позволят рассредоточить публику: вряд ли кто-то поедет в Губаху из Перми, Березников или Екатеринбурга дважды за одну неделю.

Основная программа «Тайн горы Крестовой» в этом году чрезвычайно насыщенная и разнообразная, в фестивале участвует много приезжих театров, в том числе, например, Чеховская студия из Мелихово, которая покажет «Чайку» (16+).

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