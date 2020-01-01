Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестивальный гид Какие события можно будет посетить в этом году Поделиться Поделиться Твитнуть

Фестиваль «Небесная ярмарка»

организаторы мероприятия

В прошлом году из-за «ковидных» ограничений большинство традиционных фестивалей были отменены или прошли онлайн; нынче фестивальный график возобновляется, и в нём много новинок.

Музыка

Владимир Спиваков

Архив ИД «Компаньон»

Первым крупным летним музыкальным событием станет традиционный фестиваль Национального российского филармонического оркестра «Владимир Спиваков приглашает» (6—10 июня, 6+), который уже не первый раз идёт «внахлёст» с Международным Дягилевским фестивалем (10—20 июня, 18+).

В июле в Перми второй раз пройдёт фестиваль «Кино и музыка» (0+), где планируются концерты из киномузыки — отечественной и зарубежной, «живые» и в записи. Скорее всего, событие снова состоится на набережной и Соборной площади, сроки проведения уточняются.

В августе в Перми и городах Пермского края пройдёт очередной Строгановский хоровой фестиваль (0+).

Фестиваль Efest

Виктор Михалев

В сентябре Завод Шпагина примет Efest (16+) — фестиваль электронной музыки и аудио-визуального искусства.

Денис Мацуев

организаторы мероприятия

Осенне-зимний музыкальный «залп» включает в себя авторский фестиваль Дениса Мацуева (октябрь, 6+), традиционный Международный органный фестиваль (ноябрь, 6+), «Джаз-лихорадку» (ноябрь, 12+), фестиваль «Симфонический Олимп», который, хоть и называется фестивалем, обычно состоит из одного, реже — двух симфонических концертов (декабрь, 6+). Завершит фестивально-музыкальный год трёхдневная программа концертов и перформансов «Дягилев+» (декабрь, 18+) под руководством Теодора Курентзиса и традиционный Рождественский фестиваль Пермской филармонии, который начнётся в двадцатых числах декабря и продлится до 13 января 2022 года (6+).

Кино

Тимур Абасов

В этом году Пермская синематека впервые проводит мини-фестиваль «Флаэртиана в городе» — согласно его концепции документальные картины вписываются в интерьеры разных городских локаций. Он стартует 3 июня с показа легендарного фильма Роберта Флаэрти «Нанук с севера» под живую музыку (Частная филармония «Триумф», 6+); затем дважды на разных площадках будет показан фильм Бориса Караджева «Из жизни памятников» (6+); фильм о рыбаках Чукотки «Книга моря» (12+), снятый в стилистике магического реализма, будет демонстрироваться в Музее пермских древностей, в программе фестиваля — встреча с его автором Алексеем Вахрушевым. Международную составляющую фестиваля обеспечивают сербская сатирическая притча «Похвальное слово Ничему» (16+) в Музее современного искусства PERMM и норвежская музыкальная картина «Аврора» (18+) в баре «Совесть».

«Большая» «Флаэртиана» (16+) пройдёт 17—23 сентября.

организаторы мероприятия

«Завод Шпагина» примет два российских сетевых проекта, связанных с кино. Уже 29—30 мая здесь пройдут анимационные программы, мастер-классы, лекции, детские развлекательные шоу фестиваля студии «Союзмультфильм» (6+), а 27—29 августа — показы короткометражных фильмов Фестиваля уличного кино (6+).

Фестиваль «Лампа»

организаторы мероприятия

Фестиваль социально ориентированного кино и видео «Лампа» (12+), который все последние годы набирает обороты, состоится 7—10 октября. На конкурс поступило уже более 150 работ. Организаторы сообщают, что в этом году пройдёт особый конкурс социальной рекламы с участием знаменитостей.

Ещё один фестивальный проект в сфере кино, уже получивший федеральную финансовую поддержку, никак не может определиться с концепцией и сроками проведения. Речь идёт о фестивале фильмов о природе, который сменил уже несколько названий. Последний вариант — «Форма жизни» (6+). Куратором программы, скорее всего, будет пермский кинодокументалист Ирина Журавлёва, автор фильма «Медведи Камчатки» (0+).

Театр

В ближайшую пятницу, 21 мая, стартует фестиваль моноспектаклей «МоноFest» (18+), который проводит Пермское отделение Союза театральных деятелей России. За четыре фестивальных дня будет показано 13 спектаклей-монологов, среди них — пластические перформансы, спектакль-вербатим, спектакли-манифесты и пр. В афише есть два моноспектакля, посвященные жизни Александра Вертинского; две постановки по пьесам КЛИМа; моноспектакли, проникнутые мечтой о Франции и Японии; балет для взрослых, названный в честь сказочной девочки Дюймовочки, пластический перформанс о женской свободе; библейская история Юдифи, спетая и сыгранная на украинском языке; парафраз на повесть «Господа Головлевы» и современная экспериментальная драма. География фестиваля — Магадан, Вологда, Челябинск, Казань, Тверь, Санкт-Петербург, Москва и Пермь.

Сразу после завершения «Монофеста», 25 мая, начнётся конкурс читок современной драматургии «Твой текст» (18+) в Театре-Театре; режиссёр Марк Букин приглашает к участию буквально «всех, кто умеет читать», а не только профессионалов.

Во второй половине июня, с 17 по 27, в Театре-Театре будет работать Лаборатория мюзикла «Резиденция ТТ». Это отчасти цеховое мероприятие, для зрителей интересно его завершение — показ готовых лабораторных работ и гостевые спектакли. В качестве последних пермяки увидят работы Новоуральского театра, ставшего сенсацией «Золотой маски» 2021 года. Будут показаны музыкальные спектакли «Серебряное копытце» (26 июня, 0+), «Книга джунглей» (27 июня, 12+) и «12 стульев» (28 июня, 12+).

«Фестиваль уличных театров»

организаторы мероприятия

Традиционный летний фестиваль уличных театров (0+) пройдёт, как всегда, на эспланаде в первой половине августа.

Губаха уже не первый год является одним из центров театральной жизни Пермского края, и нынче здесь состоится не только популярный Ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» (3—8 июля, 6+), но и региональный фестиваль театров малых городов «Камский» (сентябрь, 12+). На знаменитом «Закате на Крестовой» планируется показ балета, варианты названий сейчас рассматриваются, среди претендентов — балеты из Перми, Москвы, Уфы и аж из Мариинского театра. На фестивале «Камский» театры Пермского края покажут все премьеры, созданные за год в рамках федеральной программы «Театры малой родины».

В этом же месяце, 11—16 сентября, в Кудымкаре пройдёт межрегиональный фестиваль «Сообщение» (16+), собирающий театры финно-угорских регионов.

Пока неизвестно, когда на Заводе Шпагина состоится долгожданная театральная биржа «РемПуть» (18+). Событие было запланировано на 1—4 октября, но по просьбе художественного руководителя Владимира Гурфинкеля сейчас сроки сдвигаются, хотя осень в качестве времени проведения фестиваля остаётся.

Литература

Поэтический фестиваль «Компрос»

Константин Долгановский

Главный пермский литературный фестиваль «Компрос» (16+), который обычно проходит в два этапа — весенний и осенний, — в этом году состоится лишь один раз, в ноябре. В сентябре библиотека им. Горького, которая в этом году отмечает 185-летие, проводит большой форум детской книги и чтения (6+). В декабре на «Заводе Шпагина» запланирована Большая книжная ярмарка (0+).

Народное творчество, историческая реконструкция, экофестивали, полёты и всё-всё-всё

«Большие манёвры на Хохловских холмах»

организаторы мероприятия

Центром летней фестивальной активности, как всегда, будет Архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Здесь специальные программы и фестивали разных масштабов и форматов будут происходить каждый уикенд. 20 июня планируются Троицкие гуляния (0+), 26—27 июня — «медленный» фестиваль созерцания природы и знакомства с экотехнологиями прошлого и будущего «Экопикник» (0+), 17—18 июля — фестиваль народных мастеров «Этно-арт-резиденция» (0+). Популярнейший всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Большие манёвры на Хохловских холмах» (6+) запланирован на 7 — 8 августа, а праздник народной росписи «Расписная суббота» — на 2—3 октября.

Экологическая тема будет в центре очередного фестиваля ландшафтного дизайна на «Заводе Шпагина» «Цветочная неделя» (28 июля — 4 августа, 0+).

В программе «Зова Пармы» (0+), который состоится в августе в Чердыни, — хороводная поляна, детская площадка с народными играми и забавами, сказки из сундука, выступления фольклорных ансамблей, исторические, бытовые и народные танцы, спектакли на ландшафте, кинопоказы, мастер-классы по традиционным ремеслам и рукоделию.

В том же месяце пройдёт ещё один фестиваль исторического наследия — «Горный город» в Усолье (0+).

«Взлётка»

организаторы мероприятия

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» нынче отменён; по информации из краевого минкульта, его концепция проходит реновацию. Зато никуда не делись другие «воздушные» события пермского лета: фестиваль малой авиации «Взлётка» в Лысьве (август, 0+), в программе которого есть выступления пилотажных групп, и «Небесная ярмарка» в Кунгуре (26 июня — 3 июля, 0+).

Не будут обижены фестивальной программой пермские гурманы — гастрономический фестиваль «Гастроли» (0+) запланирован на 27—29 августа, как всегда, на «Заводе Шпагина».

Фестиваль световых инсталляций «Просвет»

Виктор Михалев

Фестивальная программа «Завода Шпагина» включает и фестиваль световых инсталляций «Просвет» (0+, даты уточняются), и реанимированный конкурс модельеров «Бриллиантовая булавка» (ноябрь, 6+).

Организаторы всех фестивальных событий настойчиво просят указывать, что мероприятия проходят с санкций Роспотребнадзора и с выполнением всех указаний этого ведомства, связанных с антиковидными мерами.





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