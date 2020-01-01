Мария Сыропятова Мэрия Перми может отказаться от изъятия в муниципальную собственность земельных участков на пересечении ул. Крисанова и шоссе Космонавтов Общий размер восьми участков составляет 11,6 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

Улица Крисанова на планируемом к расширению участке выглядит, в основном, так



Фото: google.ru/maps

Администрация Перми планирует установить публичные сервитуты для восьми земельных участков, распложенных в районе строительства новой двухуровневой развязки на пересечении улицы Крисанова и шоссе Космонавтов. Об этом говорит опубликованный проект постановления.

Ранее эти участки общей площадью 11,6 тыс. кв. м попали под изъятие и выкуп в муниципальную собственность в связи с развитием дорожной инфраструктуры в этом районе.

В мэрии Перми пояснили, что эти земельные участки «попадают в границы отвода по объекту» строительства. «В настоящее время действующим законодательством не урегулированы механизмы изъятия части земельного участка, находящегося в собственности жильцов многоквартирного дома», — прокомментировали в городской администрации.

Поэтому для подобных участков будут установлены публичные сервитуты, которые делают возможным «получение разрешения на строительство» объектов при обеспечении нужд населения. Таким образом, жители многоквартирных домов сохранят право собственности, при их временном использовании для муниципальных нужд.

Напомним, о планах мэрии на изъятие 60 земельных участков для строительства новой двухуровневой развязки на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Крисанова с продлением улицы Крисанова от улицы Пушкина до шоссе Космонавтов стало известно в ноябре 2020 года. В администрации Перми поясняли, что строительство необходимо для разгрузки улиц Перми, где в часы пик постоянно возникают заторы. Это улицы Карпинского, Пушкина и Революции в районе Центрального рынка. Проект прошёл госэкспертизу, а само строительство может начаться уже в 2021 году. Стоимость строительства оценивается в 7,9 млрд. руб.

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