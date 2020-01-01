Учительницу березниковского лицея №1, на которую ученик напал с ножом, выписали из больницы Лечение Людмилы Ишменевой заняло 12 дней Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, педагога лицея №1 Березников Людмилу Ишменеву в среду, 2 июня, выписали из больницы.

Напомним, утром 21 мая 17-летний учащийся лицея напал на педагога с ножом и нанёс ей ранение в область шеи. Учительницу госпитализировали, в тот же день её перевезли в Пермскую краевую клиническую больницу, где провели операцию.

Лицеист был задержан, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», подростка отправили под стражу на два месяца.

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