Напавшего на учителя подростка в Березниках отправили под стражу на два месяца Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Напавшего с ножом на учителя подростка в Березниках отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщает местный телеканал «Своё ТВ».

Отметим, адвокаты нападавшего ходатайствовали о мере пресечения в виде домашнего ареста, но ходатайство было отклонено.

Напомним, происшествие произошло в пятницу, 21 мая. В МАОУ «Лицей №1» в Березниках ученик 10-го класса ударил ножом педагога. Учительницу с перевязанным горлом в состоянии средней тяжести увезли в больницу.

Сейчас состояние 74-летней пострадавшей учительницы оценивается как стабильно тяжёлое. Её отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщили в региональном минздраве.

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