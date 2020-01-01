В Березниках лицеист напал с ножом на учительницу Данные и обстоятельства произошедшего уточняются Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В МАОУ «Лицей №1» в Березниках ученик 10-го класса ударил ножом педагога, сообщает «Березниковский рабочий».

Издание передаёт, что учительницу с перевязанным горлом увезли в больницу. Речь идёт о преподавателе физике Людмиле Ишменёвой.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья, ученик задержан, правоохранительные органы проводят проверку.

В региональном минздраве подтвердили, что педагог доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. За пострадавшей отправлен вертолёт для её дальнейшей транспортировки в краевую клиническую больницу.

Напомним, 11 мая в Казани в результате стрельбы в гимназии погибли дети и сотрудники школы, многие госпитализированы. По поручению губернатора края в регионе проходят проверки мер безопасности в образовательных учреждениях.

В четверг, 20 мая, на заседании регионального правительства министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина сообщила, что после трагедии в Казани все мероприятия по укреплению антитеррористической безопасности учебных учреждений, ранее запланированные на 2022—2023 годы, теперь будут максимально ускорены с тем, чтобы успеть всё сделать к 1 сентября текущего года.

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