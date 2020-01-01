Алексей Клочихин Мероприятия по усилению безопасности школ Пермского края должны быть закончены к 1 сентября В 123 учебных учреждениях есть замечания к организации системы безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: с официального сайта школы №41

Как рассказала на заседании регионального правительства министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, после трагедии в Казани все мероприятия по укреплению антитеррористической безопасности учебных учреждений, ранее запланированные на 2022–2023 годы, теперь будут максимально ускорены с тем, чтобы успеть всё сделать к 1 сентября текущего года.

Всего в Прикамье насчитывается 2288 таких объектов, разделённых на четыре категории по степени вероятной опасности. К наивысшей, 1-й категории относятся всего шесть объектов, ко 2-й — 138, к 3-й — 1310, и к 4-й — 834. Независимо от категории, везде должны быть физическая охрана (ЧОП, Росгвардия или силами сотрудников), система оповещения и управления эвакуацией, противопожарная система, система контроля и управления доступом (турникеты, для 1-й–2-й категорий), видеонаблюдение (для 1-й–3-й категорий), охранная сигнализация, система передачи тревожных сообщений по единому номеру «112» и «тревожная» кнопка с выводом в Росгвардию или ЧОП. Хотя требования не для всех категорий одинаковые, дело идёт к тому, что вся эта сложная и дорогостоящая система рано или поздно появится в каждом учебном учреждении, поскольку главы всех муниципалитетов и тем более родители учеников готовы сделать всё возможное ради безопасности детей.

О том, как стремительно наступает новая реальность, свидетельствует статистика за три последних года. В начале 2018 года физическая охрана была всего в 19% образовательных объектов Пермского края, а на 1 мая этого года — во всех 100%. Система оповещения и управления эвакуацией, соответственно, 30% и 100%, система контроля и управления доступом — 10% и 46%. Видеонаблюдение три года назад было в 59% объектов, сейчас — в 95%, а «тревожная» кнопка — в 78% и 98%.

После трагедии в Казани все учебные учреждения проверяются на предмет высоты ограждений, закрытой калитки, наличия охранников, пропускного режима, организации поста охраны, видеонаблюдения, пожарной сигнализации и кнопки экстренного вызова. Проверяют работники министерства, Росгвардия, полиция и сотрудники ФСБ. Как заявила министр, уже проверены 809 объектов, из них на 123 выявлены замечания к организации системы безопасности. В основном они касаются отсутствия удостоверений охранников и должностных инструкций сотрудников охраны, просроченных лицензий на частную охранную деятельность, списков учащихся, порядка сдачи поста охраны. Откровенное нарушение пропускного режима, когда проверяющие просто прошли мимо охраны, было только один раз.

В Соликамске, Кизеле, Кишерти эти проверки уже завершены, а в Добрянском и Октябрьском районах ещё только начинаются. На 2022–2023 годы было запланировано дооснащение систем безопасности в 369 образовательных объектах, но теперь министерство выходит с предложением закончить всё к 1 сентября этого года. Планируется оснастить учебные учреждения стационарными или ручными металлоискателями, установить ещё больше видеокамер, отремонтировать ограждения, охранную сигнализацию и даже оборудовать КПП на основных входах в здания (для 1-й–2-йкатегорий).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.