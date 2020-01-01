По факту нападения на учителя в Березниках возбуждено уголовное дело Нападавшему инкриминируется покушение на убийство Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

По факту нападения с ножом на учительницу физики в лицее №1 Березников возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю.

Утром 21 мая 17-летний учащийся лицея напал на педагога с ножом и нанёс ей ранение в область шеи. Пострадавшая госпитализирована, её состояние оценивается как среднетяжёлое. Из Соликамска в Березники выехал главный реаниматолог Роман Энгаус, сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень. Также туда направлен вертолёт с главным хирургом региона Анатолием Касатовым для решения на месте вопроса оказания медицинской помощи и перевозки педагога в краевую клиническую больницу.

В пресс-службе администрации краевого правительства отметили, что в лицее обеспечена охрана. О нападении школьники тут же сообщили охраннику, который сразу обезвредил ученика. Следом прибыла Росгвардия.

Подозреваемый задержан, на месте преступления работают правоохранительные органы и психологи. К установлению обстоятельств произошедшего глава региона поручил подключиться всем профильным ведомствам. На месте уже работает министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.