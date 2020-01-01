Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» пополнили четыре новичка Среди новобранцев — три форварда и защитник Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ХК "Молот-Прикамье"

Состав пермского ХК «Молот-Прикамье» пополнили нападающие Камиль Шиафотдинов, Денис Цыганов, Алексей Шубин, а также защитник Григорий Глебов. Об этом сообщили в клубной пресс-службе.

Камиль Шиафотдинов является воспитанником московской школы хоккея. Однако профессиональную карьеру игрок начинал в Чехии и выступал в молодёжной лиге и в Чемпионате Чехии-3. Затем на уровне КХЛ форвард защищал цвета загребского «Медвешчака» и мытищинского «Атланта».

В ВХЛ 26-летний нападающий выступал за воскресенский «Химик», китайский «Ценг-Тоу» и курганское «Зауралье». Прошедший сезон Камиль завершил в альметьевском «Нефтянике», набрав в 41 матче 14 очков результативности (три забитых шайбы и 11 голевых передач) при показателе полезности «-2».

Денис Цыганов — воспитанник мурманской школы хоккея. На профессиональном уровне играл за краснодарскую «Кубань», ХК «Ростов», пензенский «Дизель», курганское «Зауралье» и минский ХК «Юность». В прошедшем сезоне также выступал в составе воскресенского «Химика» и в 52 матчах набрал 17 очков по системе «гол+пас» (пять забитых шайб и 12 голевых передач).

Воспитанник ярославской школы хоккея Алексей Шубин начал профессиональную карьеру в местном «Локомотиве». В ВХЛ 27-летний форвард играл за ХК «Рязань», пензенский «Дизель» и новокузнецкий «Металлург». Сезон-2020/2021 провёл в составе «Дизеля», где в 56 матчах набрал 33 очка за результативность (15 забитых шайб и 18 голевых передач).

А Григорий Глебов обучался основам хоккея в Ижевске. С 2012 по 2015 годы уже выступал в составе ХК «Молот-Прикамье» и в 185 матчах набрал 44 очка за результативность (14 забитых шайб и 30 голевых передач). В КХЛ в сезоне 2015/2016 играл за новокузнецкий «Металлург» и в 45 матчах отметился пятью очками результативности (две забитых шайбы и три голевых передачи).

Напомним, ранее линию атаки пермского клуба усилили два форварда — Иван Захарчук и Руслан Шайхулов.

Параллельно клуб расстался с форвардами Александром и Василием Стрельцовыми, прибывшими в Пермь в декабре 2020 года. Также состав команды покинул лучший бомбардир прошлого сезона — Артём Прохоров. А в ХК «Рязань» отправился один из лучших игроков «Молота» минувшего сезона — Иван Иванов. На поиски нового клуба отправился и форвард Александр Ремов.

Сезон 2020/2021 «молотобойцы» завершили на 25-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ. Вскоре после окончания сезона генеральный директор команды Александр Гулявцев заявил о желании руководства клуба серьёзно обновить состав к новому сезону.

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