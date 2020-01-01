Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» перед новым сезоном серьёзно обновит состав Тренерский штаб во главе с Александром Агеевым, с большой вероятностью, продолжит работу в клубе Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Перед началом нового сезона в ВХЛ пермский ХК «Молот-Прикамье» рассчитывает провести серьёзное обновление состава. Об этом в интервью клубному телевидению заявил генеральный директор ХК «Молот-Прикамье» Александр Гулявцев.

Александр Гулявцев, генеральный директор ХК «Молот-Прикамье»:

— В процентном соотношении пока не могу сказать, сколько игроков останутся. Но команда будет обновляться серьёзно. Почему? Два года наш клуб находится почти на одном и том же месте в турнирной таблице. Те лидеры, которых мы сохраняли в прошлых сезонах, не показывают такого результата, который должна показывать команда. На льду находятся они, и они берут ответственность на себя за результат. Пофамильно называть никого не буду, но нам нужны перемены. И обновление будет колоссальное.

Также генеральный директор команды добавил, что все хоккеисты отправлены в отпуск до 30 апреля. Это сделано для того, чтобы привести в порядок финансовое положение клуба и закрыть долги. А также избежать таких расходов как питание игроков, проживание, аренда льда

Напомним, по итогам регулярного чемпионата ВХЛ-2020/2021 «Молот-Прикамье» занял 25 место турнирной таблицы, оставив позади только ижевскую «Ижсталь». У команды 34 очка. Математические шансы на попадание в зону плей-офф «молотобойцы» потеряли ещё за девять матчей до финиша «регулярки».

«Карантин из-за вспышки COVID-19, восстановление, травмы ведущих игроков в конце сезона — всё это также привело к тому месту, где находится команда. Не будем снимать ответственность и с себя. В сложной ситуации команда оказалась — переболели все. Физическое состояние в хоккее играет важную роль. Результат соответствующий. Концовка показала, что у команды был потенциал. Ситуацию удалось стабилизировать», — прокомментировал неудачный сезон Александр Гулявцев.

Также генеральный директор «Молота-Прикамье» добавил, что тренерский штаб во главе с Александром Агеевым заслуживает шанса продолжить работу в новом сезоне.

«В течение этого сезона мы общались с главным тренером по поводу его работы. Исходя из всех факторов, которые «атаковали» нас в этот сезон, я хочу дать шанс ребятам. Во-первых, это наши парни — земляки. Не так называемые «варяги», которые переезжают в новый клуб из сезона в сезон. Усиление тренерского штаба будет. Не буду пока называть фамилии, но усиления будут однозначно. В следующем сезоне команда обязана выступить в плей-офф», — добавил генеральный директор «Молота».

Александр Гулявцев был назначен генеральным директором ХК «Молот-Прикамье» в ноябре прошлого года. В краевом минспорта отметили, что предыдущий директор команды Андрей Морозов уволился по собственному желанию. На тот момент команда занимала последнюю строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата ВХЛ.

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