Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» завершил сезон выездной победой и занял предпоследнее место в турнирной таблице Пермяки одолели курганский ХК «Зауралье» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» сыграл заключительную игру регулярного чемпионата ВХЛ-2020/2021. Со счётом 3:2 подопечные Александра Агеева обыграли курганский ХК «Зауралье». Матч состоялся вечером 17 февраля в Кургане на льду ЛДС им. Н.В. Парышева.

Счёт на 10-й минуте первого периода открыл «Молот». После комбинации Александра Ремова и Василия Стрельцова отличился Вячеслав Скобелев.

В начале второго периода пермяки остались в меньшинстве и пропустили. Шайба на счету Евгения Сулимова. Однако спустя считанные секунды пермяки реабилитировались. Сначала ворота зауральцев поразил Антон Сизов. А ещё через три минуты дубль оформил Вячеслав Скобелев — 3:1.

В начале третьего периода «Молот» вновь пропустил — шайбу «Зауралья» забил Александр Чирва. Однако на большее у курганцев не хватило времени и сил. 3:2 на табло и «Молот-Прикамье» завершает неудачный сезон на позитивной ноте.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Игра получилась боевая, такая симпатичная, комбинационная, забили шикарные голы. С ребятами поговорили сегодня, разобрали предыдущие игры, которые получились у нас не совсем удачные. Игра давалась, но там не взяли очки. Попросили ребят сыграть аккуратно, в удовольствие и с дисциплиной. В общем-то, они это и сделали, но сами себе позволили нервную концовку. К сожалению, праздник заканчивается, всех с окончанием сезона. Перед болельщиками от лица команды просим прощения, что не смогли их порадовать плей-офф. Жизнь продолжается, сделаем выводы и будем двигаться дальше.

Напомним, ранее «Молот-Прикамье» сыграл последнюю домашнюю игру сезона. Со счётом 6:1 пермяки одолели орский «Южный Урал». Но позже в Нефтекамске потерпели два поражения от команд из верхней части таблицы: сначала от учалинского «Горянка» (2:4), а после — от челябинского «Челмета» (2:4).

Курганский матч «Молота» стал последней игрой пермского клуба в текущем сезоне. Всего за 50 игр регулярного чемпионата ВХЛ «молотобойцы» 10 раз побеждали в основное время матча. Четыре раза победу приносил овертайм или серия буллитов. Шесть раз пермяки проигрывали после дополнительного времени. И целых 30 раз проигрывали по результату основного времени матча. В общей сумме наша команда набрала 34 очка.

Больше «Молота» поражений потерпел только абсолютный аутсайдер турнира, занимающий последнее место — ижевская «Ижсталь» (34). На 24-м месте разместился воронежский «Буран». Отставание пермяков от зоны плей-офф (16-е место регулярного чемпионата) составляет 21 очко.

Самые затяжные серии поражений у нашей команды случались в конце октября — ноябре и конце декабря — начале января. С 28 октября по 23 ноября «Молот» проиграл восемь матчей подряд. А на рубеже старого и нового года, начиная с 20 декабря и заканчивая серединой января — девять игр кряду в основное время.

Также пермяки забили и пропустили 85 и 137 шайб соответственно. Опять же, по доле забитых шайб наша команда превзошла лишь соседей из столицы Удмуртии.

Лучшим бомбардиром команды, а также лучшим игроком по показателю «гол+пас» стал форвард Артём Прохоров. На его счету 11 забитых шайб и 10 результативных передач. 15 очков у Ивана Иванова — пять забитых шайб и 10 «ассистов». Замыкает тройку лидеров Дмитрий Воробьёв — пять шайб и семь передач. Шесть забитых шайб и четыре передачи у Даниила Сероуха. Пять забитых шайб и шесть передач — у триумфатора вчерашней победы Вячеслава Скобелева. Четыре шайбы и шесть передач у вернувшегося в «Молот» этой зимой форварда Александра Ремова.

Другой зимний новичок команды — 19-летний Максим Неволин, командированный в Пермь из «Северстали», отличился три раза и отдал семь результативных передач. Далее следует Игорь Зенчиков, который забил три шайбы и сделал пять голевых передач.

Василий Стрельцов отправил в ворота соперников «Молота» три шайбы и отдал шесть результативных передач. К слову, его брат-близнец Александр Стрельцов провёл на семь игр меньше и лишь по разу отметился голом и передачей. Братья также пополнили состав пермского клуба в ходе текущей зимы.

Лучшим защитником команды по показателю «гол+пас» стал Давид Мнацян — на его счету две шайбы и восемь голевых передач. Самыми результативными защитниками стали Антон Сизов (четыре шайбы) и Антон Капотов (три шайбы). Две шайбы — на счету Дмитрия Молодцова.

Чаще всех в этом сезоне ворота защищал молодой белорусский вратарь Константин Шостак. У него 27 проведённых матчей. 21 игру провёл Игорь Устинский. Два матча сыграл 19-летний голкипер Арсений Цыба.

Сезон в ВХЛ продолжится стадией плей-офф. К сожалению, в этот раз «молотобойцы» потеряли шансы попасть во вторую часть хоккейного сезона ещё за девять туров до последней игры «регулярки». Отметим, пермяки уже третий сезон подряд не могут пробиться в 16 лучших команд лиги и продолжить борьбу за главный трофей. Последний раз «Молот-Прикамье» выступал в плей-офф три года назад. Тогда наша команда по сумме двух матчей уступила на стадии 1/8 финала петербургскому «Динамо».

Первую строчку регулярного чемпионата занимает абсолютный лидер лиги — ханты-мансийская «Югра». Важно, что несмотря на неудачный сезон «молотобойцы» смогли в одном из матчей победить клуб из ХМАО. Сенсационная победа случилась в конце января текущего года. Тогда игра в Ханты-Мансийске завершилась победой пермской команды с минимальным счётом — 1:0.

Второе место — у алметьевского «Нефтяника». Замыкает тройку лидеров недавний обидчик «Молота» — учалинский «Горняк».

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