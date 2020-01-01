Евгения Пастухова журналист В Пермь едет зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко Он проведёт первое заседание обновлённого оргкомитета «Пермь-300» Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Как стало известно «Новому компаньону», завтра, 17 апреля, в Пермь прибудет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Как сообщают источники «Нового компаньона», он проведёт заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми. Это будет первое заседание под его председательством, поэтому пока он погружается в повестку и проблематику.

Напомним, первым председателем оргкомитета был бывший вице-премьер федерального правительства Виталий Мутко. В феврале 2020 года министр экономического развития РФ Максим Решетников, передавая полномочия главы края Дмитрию Махонину, заявил, что именно он возглавит оргкомитет вместо Мутко. Однако спустя месяц на эту должность был назначен первый замруководителя аппарата правительства РФ Валерий Сидоренко.

В феврале 2021 года оргкомитет возглавил Дмитрий Чернышенко. Тем же распоряжением премьер-министра в него были включены Дмитрий Махонин, глава Перми Алексей Дёмкин, заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова, заместитель министра экономразвития РФ Сергей Галкин, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка России Пётр Колтыпин, президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, преподаватель Московской консерватории им. П. И. Чайковского Павел Милюков, заместитель главы РЖД Дмитрий Пегов, член правления ПАО «СИБУР Холдинг» Александр Петров.

Дмитрий Чернышенко приезжал в Пермь в августе этого года, где вместе с главой региона Дмитрием Махониным посетил культурные объекты, например «Завод им. Шпагина», и УДС «Молот». Тогда ему был представлен план празднований и преобразований в городе к 300-летнему юбилею, который будет отмечаться 12 июня 2023 года.

Отметим, что в программу подготовки к 300-летию Перми включено свыше ста объектов общей стоимостью порядка 140 млрд руб.

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