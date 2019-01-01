Дмитрий Енцов журналист Максим Решетников возглавит оргкомитет празднования 300-летия Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Экс-губернатор Пермского края, ныне возглавляющий Минэкономразвития России, Максим Решетников возглавит оргкомитет празднования 300-летнего юбилея Перми. Об этом было объявлено в сюжете программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия».

По словам ведущего программы Сергея Брилёва, согласие на этот счёт получено от президента Владимира Путина и нового премьер-министра Михаила Мишустина.

Кроме того, в сюжете показано небольшое интервью с экс-губернатором, где он говорит о том, что для него важно, чтобы амбициозные проекты к 300-летию Перми были реализованы.

Ранее оргкомитет возглавлял вице-премьер Виталий Мутко.