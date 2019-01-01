Вера Гиренко Спорт и культура в подарок — к 300-летию Перми Краевые власти заручились федеральной поддержкой для строительства крупных инфраструктурных объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

На минувшей неделе Пермский край посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В рамках рабочего визита он побывал на «Заводе Шпагина» и в УДС «Молот». Они входят в программу «Пермь-300» — перечень объектов городской среды, ремонт и реконструкцию которых планируется завершить к 300-летию города в 2023 году. Некоторые из них получат финансирование в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

Такую поддержку, в частности, рассчитывает получить городское социокультурное пространство, расположившееся на месте бывших мастерских мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш». На этой территории площадью 8,5 га в течение ближайших трёх лет будет создан музей «Пермский период», сюда переместится Пермская художественная галерея. Рядом с территорией «Завода Шпагина» будет выстроена вторая сцена Пермского театра оперы и балета.

Во время визита Дмитрия Чернышенко на «Завод Шпагина» министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский заметил, что за время существования Пермской галереи её фонды увеличились в 25 раз, а выставочные площади при этом остались прежними. «В итоге посетители галереи могут увидеть только 2% всех тех уникальных экспонатов, которые было бы возможно увидеть», — уточнил Вячеслав Торчинский.

Министерство культуры Пермского края

Дмитрий Чернышенко заметил, что существенным фактором для оказания федеральной помощи в переезде Пермской художественной галереи является тот факт, что она расположена в здании храма. «Сейчас Спасо-Преображенский кафедральный собор используется в качестве хранилища для экспонатов, которые представляют бесспорную ценность. Правительство России будет помогать, чтобы люди смогли увидеть все эти шедевры и использовать храм по его прямому назначению», — сказал заместитель председателя правительства РФ.

По словам врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сейчас на стадии проектирования находятся несколько цехов бывшего завода им. Шпагина, и к 2023 году пространство обретёт тот вид, который задуман.

Не менее масштабный проект планируется реализовать к 300-летию Перми в УДС «Молот». Новый спортивно-концертный комплекс будет соответствовать современным требованиям и стандартам и сможет вместить 10,5 тыс. зрителей. Предполагается, что арена позволит Перми принимать соревнования международного уровня по хоккею, баскетболу, фигурному катанию, шорт-треку, а также проводить масштабные концерты и шоу. Реализация всего проекта оценивается в 10 млрд руб.

Во время визита в спорткомплекс Дмитрий Чернышенко заметил, что региону определённо необходима такая арена. «Это край, где жил великий Сергей Александрович Белов, двукратный чемпион мира. Здесь сильная баскетбольная школа. При этом самой «молодой» инфраструктуре здесь более 20 лет. Точно нужна 10-тысячная многофункциональная арена. Проект большой, дорогой. Реализовать его правильнее в формате государственно-частного партнёрства. Мы, федерация, в лице министерства спорта, готовы присоединиться к его реализации. Соответствующее поручение дано», — заявил Дмитрий Николаевич.

По словам Дмитрия Махонина, сейчас объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации для арены. «Надо развивать инфраструктуру, массовые виды спорта, марафонское движение. По итогам 2019 года Пермский край — самый бегающий регион: жители совершают регулярные пробежки в парках, на набережной. Это нужно продолжать развивать», — сказал врио губернатора Пермского края.





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