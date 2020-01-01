В оргкомитет по подготовке Перми к 300-летнему юбилею включены Дмитрий Махонин и Алексей Дёмкин Также официально назначен его председатель — вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Чернышенко

Константин Долгановский

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о новом составе оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми. Его председателем, как ранее и было анонсировано, стал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Также в новый состав оргкомитета вошли губернатор Пермского края Дмитрий Махонин (зампредседателя), заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова, заместитель министра экономразвития РФ Сергей Галкин, врио главы города Перми Алексей Дёмкин, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка России Пётр Колтыпин, президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, преподаватель Московской консерватории им. П. И. Чайковского Павел Милюков, заместитель главы «РЖД» Дмитрий Пегов, член правления ПАО «СИБУР Холдинг» Александр Петров.

Также из оргкомитета исключены шесть человек. Среди них бывший губернатор Пермского края, ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников, экс-спикер гордумы Юрий Уткин, вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков.

Напомним, первым председателем оргкомитета с февраля 2019 года указом президента был назначен тогда вице-премьер федерального правительства Виталий Мутко.

В феврале 2020 года Максим Решетников, передавая полномочия главы края Дмитрию Махонину, заявил, что именно он возглавит оргкомитет вместо Мутко.

Но в марте 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава организационного комитета, по которому Мутко был выведен из его состава, и комитет возглавил первый замруководителя аппарата правительства РФ Валерий Сидоренко.

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