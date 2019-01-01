Оргкомитет «Пермь-300» возглавил Валерий Сидоренко Ранее эти полномочия обещал взять на себя Максим Решетников Поделиться Поделиться Твитнуть

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава организационного комитета по подготовке празднования 300-летия Перми.

Согласно тексту распоряжения, в состав оргкомитета включён первый замруководителя аппарата Правительства РФ Валерий Сидоренко. Он же стал его председателем. Одновременно с этим из состава оргкомитета исключён Виталий Мутко.

При этом Валерий Сидоренко назначен председателем ещё нескольких оргкомитетов, посвящённых празднованию юбилеев Кирова, Калуги, Республики Марий Эл, Суздаля, Республики Коми, Кузбасса и Красноярска.

Напомним, предыдущий губернатор Пермского края Максим Решетников был назначен министром экономразвития РФ. Тогда же он заявил, что возглавит оргкомитет «Пермь-300».