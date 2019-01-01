Оргкомитет «Пермь-300» возглавил Валерий Сидоренко
Ранее эти полномочия обещал взять на себя Максим Решетников
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава организационного комитета по подготовке празднования 300-летия Перми.
Согласно тексту распоряжения, в состав оргкомитета включён первый замруководителя аппарата Правительства РФ Валерий Сидоренко. Он же стал его председателем. Одновременно с этим из состава оргкомитета исключён Виталий Мутко.
При этом Валерий Сидоренко назначен председателем ещё нескольких оргкомитетов, посвящённых празднованию юбилеев Кирова, Калуги, Республики Марий Эл, Суздаля, Республики Коми, Кузбасса и Красноярска.
Напомним, предыдущий губернатор Пермского края Максим Решетников был назначен министром экономразвития РФ. Тогда же он заявил, что возглавит оргкомитет «Пермь-300».