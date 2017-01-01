Правительство РФ утвердило состав оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми В него вошли представители федеральных, региональных и муниципальных властей, предприятий, культуры и науки

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В состав оргкомитета вошли представители федеральных, региональных и муниципальных властей, культуры, промышленных предприятий, научного сообщества, депутатского корпуса.

Состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми утверждён во исполнение Указа Президента России от 10 июля 2018 года «О праздновании 300-летия основания Перми».

Комитет возглавил заместитель председателя Правительства России Виталий Мутко, заместителем председателя оргкомитета назначен губернатор Пермского края Максим Решетников. В состав оргкомитета вошли глава Перми Дмитрий Самойлов, министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, представители федеральных, региональных и муниципальных властей, культуры, промышленных предприятий, научного сообщества.

Текст распоряжения находится здесь.

Напомним, к 300-летию Перми планируется воплощение в жизнь целого ряда масштабных инфраструктурных проектов. Формирование реестра объектов, которые войдут в «список 300», началось заблаговременно. В частности, в него вошли, например, городская набережная, эспланада, гимназия им. Дягилева.

Кроме того, в числе мероприятий к 300-летию города — комплексное благоустройство Комсомольского проспекта, улицы Ленина, обновление подвижного состава общественного транспорта, благоустройство скверов и парков, микрорайонов индивидуальной жилой застройки.