Елена Синица Индексация пенсий, отмена «ковидных» выплат, окончание транспортного эксперимента Какие нововведения ждут россиян и жителей края с 1 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

С 1 апреля в России и, в частности, в Пермском крае в силу вступит ряд значимых изменений. В их числе индексация пенсий, отмена части «ковидных» выплат, старт записи первоклассников в школы.

Индексация пенсий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении социальных пенсий. Так, начиная с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года.

После повышения средний размер социальной пенсии составит 10 183 руб. В бюджете Пенсионного фонда на эти цели выделят 12,8 млрд руб. Решение затронет 3,9 млн человек.

Социальные пенсии назначаются, если у человека нет страхового стажа и пенсионных коэффициентов или их недостаточно для назначения обычной страховой пенсии, иначе говоря, если человек официально нигде не работал или работал очень мало. Кроме того, на социальную пенсию имеют право инвалиды I, II и III групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых неизвестны.

«Ковидные» льготы

С 1 апреля прекратится и приём заявлений на получение новогодних выплат на детей. Согласно декабрьскому указу президента семьи могли получить 5 тыс. руб. на каждого ребёнка до восьми лет.

Изменятся правила предоставления ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет. С апреля размер выплаты будет зависеть от доходов семьи.

Так, согласно новой системе выплат стандартным размером остаётся 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Если это ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие будет назначаться на уровне 75% регионального прожиточного минимума. Если и это увеличенное пособие не выводит семью из числа нуждающихся, то родители будут получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребёнка в возрасте от трёх до семи лет. Заявления на повышенное пособие будут приниматься начиная с 1 апреля, но расчёт выплаты будет сделан с 1 января 2021 года.

Возвращение кондукторов

С начала месяца во все пермские автобусы и трамваи вернутся кондукторы. Как сообщили в городской администрации, к 1 апреля будет завершён эксперимент с бескондукторной системой на автобусных маршрутах №4 и №80, а также в трамвае №6.

Как рассказали в департаменте транспорта администрации Перми, по итогам тестового периода предстоит проанализировать итоги эксперимента и определить целесообразность внедрения бескондукторной системы на всём городском транспорте.

Оценка будет происходить по нескольким критериям. В частности, будет рассмотрена техническая готовность системы, а именно программного обеспечения, учитывающего все особенности платёжных систем города. Будет дана оценка готовности оборудования к приёму разных типов безналичной оплаты и стабильной работе на протяжении всего маршрута. Кроме технических вопросов проанализируют экономическую и социальную стороны отказа от кондукторского штата. Анализ планируется завершить к середине апреля.

Приём первоклассников в школы

В России изменился порядок приёма первоклассников в школы. В 2021 году, в том числе в пермские школы, подача заявлений на зачисление в первый класс детей, проживающих на закреплённой территории, начнётся с 1 апреля и завершится 30 июня текущего года. Для остальных приём начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Заявление о приёме на обучение и все необходимые документы можно подать лично в школу, через электронную почту, форму на сайте учебного учреждения либо через сайт госуслуг. Образец заявления размещается на сайте школы.

Возобновление авиасообщения

Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва — Каракас, два раза в неделю), Сирией (Москва — Дамаск, один раз в неделю), Таджикистаном (Москва — Душанбе, один раз в неделю), Узбекистаном (Москва — Ташкент, один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва — Коломбо, один раз в неделю). По согласованию с Германией будут выполняться рейсы из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно — пять раз в неделю, в Санкт-Петербург и обратно — три раза в неделю, из Москвы в Берлин и обратно — пять раз в неделю, во Франкфурт-на-Майне и обратно — три раза в неделю.

С 1 апреля россияне смогут летать на Кипр без соблюдения двухнедельного карантина, но при наличии двух отрицательных тестов.

Кстати, Росавиация разрешила авиакомпании «Россия» выполнять регулярные рейсы из Перми в Ларнаку (Кипр). Допуск был выдан 24 апреля. Авиакомпания заявила о готовности выполнять перелёты семь раз в неделю.





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