Елена Синица Кипр откроется для российских туристов с 1 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Республики Кипр с 1 апреля официально перевело Россию в число стран, откуда на остров можно приезжать туристам. Соответствующая информация появилась в реестре деления минздравом государств по группам в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

По данным информационного агентства, в этом реестре Россия впервые занесена в «красную группу» государств. Пассажиры из стран этой категории могут избежать обязательного двухнедельного карантина при получении двух отрицательных результатов теста на COVID-19. Один из тестов должен быть сдан в сертифицированной лаборатории в России не ранее чем за 72 часа до вылета. Второй тест необходимо пройти за свой счёт в международных аэропортах кипрских городов Ларнаки или Пафоса.

Напомним, ранее Росавиация разрешила авиакомпании «Россия» выполнять регулярные рейсы из Перми в Ларнаку (Кипр). Допуск был выдан 24 апреля. Авиакомпания заявила о готовности выполнять перелёты семь раз в неделю.

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