В расписании пермского аэропорта могут появиться рейсы в Ларнаку Прямые перелеты на Кипр собирается открыть авиакомпания «Россия» Поделиться Поделиться Твитнуть

Росавиация разрешила авиакомпании «Россия» выполнять регулярные рейсы из Перми в Ларнаку (Кипр). Допуск был выдан 24 апреля.

Авиакомпания заявила о готовности выполнять перелеты 7 раз в неделю.

С 1 апреля 2021 года Республика Кипр открывает границы для туристов из России. Гражданам РФ по прилете не придется находиться на карантине, потребуется только справка о сдаче отрицательного теста на коронавирус, сообщает «ВЕТТА».

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