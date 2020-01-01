В России увеличивают социальные пенсии на 3,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля на 3,4%. В бюджете Пенсионного фонда на эти цели выделят 12,8 млрд руб. Решение затронет 3,9 млн человек.

Размер индексации рассчитают исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После повышения средний размер социальной пенсии составит 10 183 руб.

Социальная пенсия положена тем, кто не заработал право на страховую пенсию по старости. Она назначается на 5 лет позже, чем страховая. Социальные пенсии назначаются, если у человека нет страхового стажа и пенсионных коэффициентов или их недостаточно для назначения обычной страховой пенсии, иначе говоря, если человек официально нигде не работал или работал очень мало. Кроме того, на социальную пенсию имеют право инвалиды I, II и III групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых неизвестны.





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