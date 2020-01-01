С 1 апреля во все пермские автобусы и трамваи вернутся кондукторы Об окончании эксперимента на трёх маршрутах заявили в городской администрации Поделиться Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

С 1 апреля в автобусы маршрутов №4 и №80, а также в трамваи №6 вернутся кондукторы. 31 марта завершается тестовый режим сбора оплаты проезда без их участия, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказали в департаменте транспорта администрации Перми, по итогам тестового периода предстоит проанализировать итоги эксперимента и определить целесообразность внедрения бескондукторной системы на всём городском транспорте.

Как уточнили в ведомстве, оценка будет происходить по нескольким критериям. Во-первых, будет рассмотрена техническая готовность системы, а именно программного обеспечения, учитывающего все особенности платёжных систем города. Будет дана оценка готовности оборудования к приёму разных типов безналичной оплаты и стабильной работе на протяжении всего маршрута.

Кроме технических вопросов проанализируют экономическую и социальную стороны отказа от кондукторского штата.

Напомним, с 1 февраля на трёх маршрутах городского пассажирского транспорта в тестовом режиме был запущен сбор платы проезда без участия кондуктора. Эксперимент вызвал неоднозначную реакцию пассажиров и водителей. Горожане жаловались, что для оплаты проезда наличными или получения пересадочного талона приходится обращаться к водителям. Последние выражали недовольство тем, что обязанность собирать плату за проезд приводит к срывам графика движения и отвлекает от исполнения основных обязанностей.

Как рассказали в мэрии, на сегодня рассматривается возможность перехода к смешанной оплате проезда: то есть привычным способом у кондуктора и через стационарные валидаторы. При этом водители в приёме платежей и предоставлении пересадочных талонов участвовать не будут.

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