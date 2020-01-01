Мария Сыропятова В Пермском крае вводятся новые штрафы за нестационарную торговлю И паспорта благоустройства придомовой территории Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Камов

Сегодня, 18 марта, Законодательное собрание Пермского края приняло во втором чтении пакет законопроектов о нестационарной торговле на частных территориях. Разработчик — фракция «Единая Россия» в региональном парламенте. В краевой закон «О градостроительной деятельности» введены понятия «придомовой территории» (перед первым чтением — «дворовой территории») и её паспорта благоустройства. При этом указывается, что форма и порядок учёта паспорта благоустройства придомовой территории будут установлены отдельными краевыми документами.

Также в краевом законе «Об административных правонарушениях в Пермском крае» заменена статья о штрафах за размещение киосков и других объектов нестационарной торговли. Ранее в законе была статья о штрафах за размещение НТО, но она фактически не применялась в течение года муниципальными властями. Опираясь на ранее принятые по схожим нормам судебные решения, предприниматели заявляли о желании оспорить штрафы за нестационарную торговлю. Если ранее штрафы грозили за установку любых видов НТО на детских площадках, газонах или ближе 15 м от фасада здания, то теперь предлагается выписывать протоколы за нарушение паспорта благоустройства придомовой территории или его отсутствие, а также несоблюдение проектной документации.

Кроме того, примерно в два раза снижается и размер штрафов: законопроект предлагает выписывать гражданам штрафы от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностным лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а юрлицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Также в качестве одного из видов санкций сохранено предупреждение, его можно получить только при нарушении паспорта благоустройства придомовой территории, в то время как за несоблюдение проектной документации сразу будут выписывать штраф.

После первого чтения в законопроект были внесены изменения: из него ушло деление на основную и вспомогательную части придомовой территории. При этом осталось деление объектов на основные и вспомогательные. К основным отнесены детские и (или) спортивные площадки, площадки для отдыха, тротуары, внутренние проезды, озеленение (включая цветники и газоны) и места накопления твёрдых коммунальных отходов. К вспомогательным объектам и элементам благоустройства отнесены в том числе и киоски с павильонами. При этом сначала по-прежнему на придомовой территории должны быть размещены основные объекты, а только потом вспомогательные.

Прокуратура Пермского края и предприниматели при обсуждении законопроекта обращали внимание на то, что законопроектом не регламентированы процедуры разработки паспортов благоустройства и их учёта. Однако в законе осталась только ссылка на принятие в будущем краевого документа, который будет это регламентировать.

«Жители города Перми и других городов Пермского края ещё огребут с паспортами благоустройства придомовых территорий, — прокомментировал принимаемую версию законопроекта депутат Законодательного собрания от ЛДПР Александр Григоренко. — Поддержу этот закон, поскольку он лучше, чем версия с полным запретом на нестационарную торговлю. Но думаю, что с паспортами благоустройства мы намудрили и придётся скоро менять его снова. Тем более что на подходе решения судов».

Напомним, что Верховный суд России однажды уже отменил похожие нормы краевого закона. А положения городских правил благоустройства Перми с полным запретом на размещение НТО на придомовых территориях дважды оспаривалось в судах. В декабре 2019 года по этому поводу высказался Конституционный суд России, мнения по поводу которого сильно разделились. Обе стороны — и городские власти, и предприниматели с представителями ТСЖ — посчитали решение своей победой. В январе 2021 года Конституционный суд России принял к рассмотрению вторую жалобу пермских предпринимателей. Решение по этому вопросу Конституционный суд России может принять в ближайшее время.

Руководитель фракции «Единая Россия» в краевом Законодательном собрании Юрий Борисовец подчеркнул, что сейчас законопроектом устранено главное опасение жильцов многоквартирных домов о возможном их привлечении к ответственности за мелкие улучшения элементов благоустройства. То есть жильцов никто не будет штрафовать за новые скамейки во дворах. Также из субъектов административной ответственности за незаконно размещённые НТО были исключены ТСЖ и УК.

«Фракция рассмотрела во втором чтении и поддержала законопроект об НТО. Для этого есть все основания, в том числе и состоявшееся общественное обсуждение со всеми заинтересованными участниками процесса. Законопроект принимается в интересах, в первую очередь, жителей многоквартирных домов. Но и в интересах всех остальных жителей, конечно, тоже. Потому что он упорядочивает строительство нестационарных торговых объектов. Мы за порядок. За то, чтобы город выглядел как город, а не как рынок», — сказал Юрий Борисовец.

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