Мария Сыропятова Конституционный суд России принял к рассмотрению вторую жалобу владельцев пермских киосков Предприниматели подали новую жалобу из-за запрета на размещение НТО рядом с жилыми домами Поделиться Поделиться Твитнуть

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В конце прошлой недели Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу пермских предпринимателей Ирика Касимова, Наили Мухаметзяновой, Алексея Хадеева и ТСЖ «Мирный» из-за запрета на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на частных землях. Информация об этом опубликована на официальном сайте Конституционного суда.

Одновременно похожие жалобы были поданы предпринимателями из Калининграда и Ярославля (они также приняты к рассмотрению). Новая жалоба во многом повторяет ту, по которой определение Конституционного суда было принято в конце 2019 года. Напомним, тогда стороны конфликта разошлись в толковании судебного решения: и предприниматели и чиновники посчитали его своей победой.

По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павла Новосёлова, подача новой жалобы вызвана правовой неопределённостью.

«Форма, в которой высказался Конституционный суд России в первый раз, привела к различным трактовкам этого решения со стороны разных сторон конфликта, — отмечает Павел Новосёлов. — Стадия понимания не наступила, поэтому у предпринимателей и появилась необходимость подать повторную жалобу».

По его мнению, если сейчас Конституционный суд примет постановление, а не определение, как это случилось при подаче предыдущей жалобы, то это внесёт полную ясность в понимание позиции суда у всех участников конфликта.

Директор газеты «Эфир» и один из участников процесса Дмитрий Оксюта связывает подачу новой жалобы с тем, что судами общей юрисдикции проигнорированы выводы определения Конституционного суда по первой жалобе.

«Сначала Верховный суд отказался пересматривать по новым обстоятельствам старое дело в отношении пермских правил благоустройства, — отмечает Дмитрий Оксюта. — Вслед за этим суды Калининграда и Ярославля отказались признавать незаконными запреты на размещение НТО в местных правилах благоустройства. А в дальнейшем апелляционные и кассационные суды оставили эти решения судов без изменения. Конституционный суд определил, что размещать НТО на частной придомовой территории можно и запрещать такое размещение в местных правилах благоустройства нельзя. А суды общей юрисдикции продолжили придерживаться прямо противоположной точки зрения».

Ещё одна причина подачи жалобы — потенциальная возможность возвращения норм о полном запрете на размещение НТО на частных землях (в конце 2020 года из городских правил благоустройства Перми запрет был исключён). Дмитрий Оксюта позитивно относится к решению пермских городских властей убрать прямой запрет на размещение НТО из правил благоустройства.

«Диалог между властями и бизнесом гораздо лучше той судебной войны, которая ранее длилась годами. Сейчас пермские заявители, по сути, отстаивают права предпринимателей в других регионах (в Ярославле, Калининграде, Новосибирске в городских правилах благоустройства такие запреты по-прежнему есть), а также добиваются правовой определённости, которая поможет оспорить старые штрафы за размещение НТО и избежать возобновления подобного конфликта в будущем», — отмечает Дмитрий Оксюта.

При этом прогноз у экспертов в отношении решения суда для предпринимателей скорее позитивный.

«Поскольку Конституционный суд России уже ранее высказался по вопросу понимания спорных норм, можно ожидать, что в принципиальное плане это толкование будет воспроизведено в резолютивной части будущего постановления, чтобы снять все сомнения в его обязательности. Конституционный суд России, как правило, не стремится к признанию тех или иных норм неконституционными. Зачастую дефекты содержатся не в нормах, а в их толковании, и Конституционный суд вполне резонно использует гибкие, деликатные формы реагирования, чтобы прояснить действительный смысл норм, устранить проблемы их понимания. Но если судебная практика оказывается невосприимчивой, то возникает необходимость применить более настойчивый подход», — поясняет советник коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнёры» Армен Джагарян.

Однако выход из конфликта все равно лежит через переговоры на местном уровне между бизнесом и властями. По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей Пермского края Павла Новосёлова уже во вполне обозримой перспективе на региональном уровне может появиться правовой инструмент, который позволит закрыть правовой вакуум.

«В ближайшее время на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края должны быть внесены поправки в краевое законодательство о штрафах за размещение НТО на частных землях. После чего муниципальные правила также могут быть трансформированы. Сейчас даже после принятия изменений после определения Конституционного суда они все равно потребуют некоторых новаций», — напоминает Павел Новосёлов.

Армен Джагарян полагает, что решение Конституционного суда будет иметь существенное значение для поиска баланса интересов местного бизнеса и власти и чёткого закрепления такого баланса в законодательстве.

«Федеральный законодатель должен конкретизировать базовые гарантии предпринимателям, — отмечает Армен Джагарян. — При этом на местах должна оставаться свобода манёвра, чтобы создавать наиболее комфортные условия как для предпринимателей, так и жителей».

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