«Сатурн-Р» ответил мэрии встречным иском Застройщик требует признать соглашение с властями по школе притворным или ничтожным Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа, споры о которой идут почти весь 2020 год

Администрация Перми

В Арбитражном суде Пермского края продолжается процесс по иску администрации Перми к ООО «СМУ № 3 «Сатурн-Р» по спорной школе в микрорайоне Красные Казармы. В рамках очередного заседания, 5 марта, представитель ответчика — гендиректор компании Евгений Филимонов — сообщил, что компания подала ответный иск к мэрии (иск поступил в арбитраж, но пока ни дата, ни судья не назначены).

В нём застройщик просит признать соглашение с городскими властями по возведению социнфраструктуры (школы и детсадов) в микрорайоне Красные Казармы либо притворным, либо ничтожным. А если суд признает соглашение реальным (компания настаивает на том, что это соглашение неполноценное и не имеет юридической силы), то тут же уведомит все стороны о его расторжении.

При этом в ходе судебного заседания выяснилось, что один из встроенных детсадов, который по тому соглашению застройщик должен был передать городу, фактически не существует. Вернее, помещение есть, но оно пока больше напоминает офисное.

Любопытно, что представитель горадминистрации отметила, что разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, на первом этаже которого и должен быть садик на 75 мест, выдано ещё 23 ноября прошлого года.

Представитель ответчика пояснил, что непосредственной приёмки этого детсада не было, соответственно, назначения помещения как «детский сад» тоже нет.

Кроме того, Евгений Филимонов отметил, что даже если суд в итоге примет решение о передаче школы городу, то «компания просто не сможет этого сделать», так как у неё нет таких полномочий. По его словам, это могут сделать лишь учредители компании (так сказано в уставе СМУ).

А для этого он ходатайствовал о привлечении к процессу в качестве третьего лица учредителей в лице Александра Репина. Посовещавшись несколько минут, судья всё же решила отказать в данном ходатайстве.

Следующее заседание назначено на 9 апреля.

Вкратце напомним историю всего вопроса. Застройщик и краевые власти в апреле 2018 года заключили допсоглашение, по которому «Сатурн-Р» брал на себя обязательства по строительству в микрорайоне Красные Казармы на участке, принадлежащем компании, школы на 1225 мест, детсада на 175 мест. Но в ноябре 2018 года было объявлено, что будет построен не один, а два детсада — один в виде отдельного здания на 100 мест и один встроенный на 75 мест.

Но и это соглашение в 2019 году претерпело изменение касательно детсадов: теперь застройщик обязался построить отдельно расположенный сад на 200 мест и встроенный на 75 мест.

Строительство школы началось в 2019 году. Но так как потребность в местах по детсадам всё равно не покрывалась, компания обещала их рефинансировать, причём по тому же алгоритму, что был принят гордумой в августе 2019-го, — из расчёта 3951 руб. за 1 кв. м жилого дома и по схеме авансового и окончательного платежей, то есть 50% от суммы сейчас и 50% по окончании строительства. Общая сумма должна была составить 122 млн руб., сумма первоначального платежа в размере 61 млн была перечислена зимой 2020 года (застройщик заявил, что будет требовать от мэрии вернуть эти средства, но представитель горадминистрации в суде 5 марта завила, что это сделать нереально, — прим.).

К 1 сентября 2020 года школа была построена, но учебный процесс в ней так и не начался. Причиной этого стали споры между застройщиком и властями по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал». На территорию будущей четвёртой очереди ЖК властями были наложены ограничения по высоте — до шести этажей, хотя остальные участки ранее легально строились высотой до 25 этажей.

После того как стало ясно, что до момента передачи школы власти не пойдут на ослабление параметров застройки, руководство «Сатурн-Р» во главе с владельцем холдинга Александром Репиным заявило, что не признаёт соглашение с властями легальным, соответственно, нет оснований передавать школу муниципалитету. На этом фоне в ноябре городской департамент градостроительства и архитектуры выдал разрешение на ввод школы в эксплуатацию.

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